烏克蘭・持續更新｜歐盟或最快下週決定封殺俄羅斯石油

俄烏戰事在4月30日踏入第66日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄軍從黑海一艘潛艇發射導彈，首次使用潛射導彈攻擊烏軍事目標。

・聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔期間，附近發生導彈襲擊，烏克蘭指控是俄軍所為，聯合國稱對古特雷斯被訪期間發生如此襲擊感到震驚。

烏克蘭：圖為2022年4月29日，烏克蘭首都基輔發生爆炸，工作人員清理事發現場。（AP）

4月30日最新消息

0138 世界銀行向烏克蘭批出8850萬歐元撥款，用於社會、人道及醫療需要，以及協助流離失所的民眾。烏克蘭亦估計世界銀行信託基金提供額外4.95億歐元撥款。

0108 俄羅斯央行預計當地2022年的經濟可能收縮最多一成，並認為前景極為不明朗。

0047 《紐約時報》引述多名歐盟官員及外交官報道，歐盟國家很大機會最快在下週通過分階段封殺俄羅斯石油的計劃，同時制裁俄羅斯的最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）以及多名著名俄國人。

0045 英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）返抵基輔，準備重開大使館。

0000 捷克與波蘭同意恢復談判，討論建立連接兩國之間的天然氣管道，布拉格方面亦有意向買入波蘭新建或擴建的液化天然氣庫。

0000 烏克蘭足總宣布，國家隊會在5月11日與德甲球會慕遜加柏（Borussia Mönchengladbach）上演友誼賽，為6月1日的世界盃外圍賽附加賽迎戰蘇格蘭備戰，勝方將於6月5日與威爾斯爭奪出線卡塔爾世界盃決賽周名額。

今次是俄羅斯2月入侵以來，烏克蘭首場比賽，球隊會於5月2日在斯洛文尼亞開始集訓。而慕遜加柏表示，這場友場的收入會捐贈援助烏克蘭及海外烏克蘭人的慈善組織，而烏克蘭人則獲得免費入場優惠。

回顧4月29日時局：