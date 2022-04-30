烏克蘭・持續更新｜英國防長：普京或在勝利日大規模動員

俄烏戰事在4月30日踏入第66日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄軍從黑海一艘潛艇發射導彈，首次使用潛射導彈攻擊烏軍事目標。

・聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔期間，附近發生導彈襲擊，烏克蘭指控是俄軍所為，聯合國稱對古特雷斯被訪期間發生如此襲擊感到震驚。

烏克蘭：圖為2022年4月29日，烏克蘭首都基輔發生爆炸，工作人員清理事發現場。（AP）

4月30日最新消息

0600 美國財政部官員表示，俄羅斯在最後一刻動用海外美元儲備支付國債，暫時避過債券違約。

0550 澤連斯基發表每日講話，形容馬里烏波爾是「廢墟中的俄羅斯集中營」，稱俄軍控制當地的情況，與二戰時納粹德軍佔領東歐的所作所為分別不大。

他亦指俄軍持續轟炸頓巴斯地區，企圖消滅當地所有生命。

0534 澤連斯基簽署法令，打擊任何涉嫌協助或公開支持俄軍的人，違者面臨入獄最多15年。當地雖然普遍反對俄羅斯入侵，但在東部頓巴斯的俄語區有不少同情俄羅斯的民眾，當局正調查超過200宗涉嫌協助俄軍的刑事案件，澤連斯基亦曾經開除兩名將領，指他們涉嫌叛國。

0518 波蘭政府稱向烏克蘭提供一批蘇制T-72坦克、戰車及無人機，另外華沙方面亦提出，如果鄰國斯洛伐克決定停飛老舊的米格-29戰機，波蘭可以派出F-16戰機協助防衛對方空域。

0515 烏克蘭國防部指，軍方重新控制東部第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近一個村落。

0500 英國防長華禮仕（Ben Wallace）表示，普京可能在5月9日勝利日宣布大規模動員，與全球的納粹份子交戰。不過他認為普京的作戰目的差不多全部失利，指國際社會需要協助有效支援烏克蘭，持續將俄軍逐出當地。

0447 《華盛頓郵報》引述37名俄羅斯富商報道，他們曾在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，被克里姆林宮傳召與普京舉行會議，《華郵》指他們沒直接批評普京，但都對莫斯科的決定不滿，認為他們多年來建立的生意成果遭當局一手破壞。其中一名與會者認為，目前沒有人敢頂撞普京，但如果戰爭持續下去而且開始失利，俄羅斯精英階層或可能爆發迫宮。

0424 俄羅斯外長拉夫羅夫表示，不認為俄羅斯與北約開戰，又指無需聯合國協助確保馬里烏波爾的人道走廊暢順，指烏克蘭一直阻撓開放。對於這場戰爭會否波及烏克蘭鄰國摩爾多瓦，拉夫羅夫稱他們被拉入北約之中，因此應擔心自身的前途。

0255 烏克蘭總統澤連斯基表示，當地民眾瀰漫對俄軍暴行的不滿情緒，導致烏俄之間難以繼續和談。

0222 美國國防部發言人柯比（John Kirby）稱，美軍在駐德國等國的基地為烏克蘭軍人提供訓練，教導他們使用榴彈炮（Howitzer）等重要系統。

他亦指，對於俄羅斯總統普京是否獲克里姆林宮顧問報告實際戰況，華府持懷疑態度。

0218 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，眾議院目前仍在處理抗疫撥款議題，但希望可以盡快表決總統拜登（Joe Biden）提出的330億美元援助烏克蘭法案。

0138 世界銀行向烏克蘭批出8850萬歐元撥款，用於社會、人道及醫療需要，以及協助流離失所的民眾。烏克蘭亦估計世界銀行信託基金提供額外4.95億歐元撥款。

0108 俄羅斯央行預計當地2022年的經濟可能收縮最多一成，並認為前景極為不明朗。

0047 《紐約時報》引述多名歐盟官員及外交官報道，歐盟國家很大機會最快在下週通過分階段封殺俄羅斯石油的計劃，同時制裁俄羅斯的最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）以及多名著名俄國人。

0045 英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）返抵基輔，準備重開大使館。

0000 捷克與波蘭同意恢復談判，討論建立連接兩國之間的天然氣管道，布拉格方面亦有意向買入波蘭新建或擴建的液化天然氣庫。

0000 烏克蘭足總宣布，國家隊會在5月11日與德甲球會慕遜加柏（Borussia Mönchengladbach）上演友誼賽，為6月1日的世界盃外圍賽附加賽迎戰蘇格蘭備戰，勝方將於6月5日與威爾斯爭奪出線卡塔爾世界盃決賽周名額。

今次是俄羅斯2月入侵以來，烏克蘭首場比賽，球隊會於5月2日在斯洛文尼亞開始集訓。而慕遜加柏表示，這場友場的收入會捐贈援助烏克蘭及海外烏克蘭人的慈善組織，而烏克蘭人則獲得免費入場優惠。

回顧4月29日時局：