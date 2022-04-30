俄羅斯央行減息3厘　2022年GDP可能萎縮8.8%或12.4%

俄羅斯中央銀行4月29日宣布，把基準利率下調300個基點至14厘。央行曾在2月底大幅提高基準利率至20厘，4月8日下調基準利率至17厘。此外俄今年本地生產總值（GDP）有可能大幅萎縮。



新華社29日引述俄央行當天在一份聲明中說，俄經濟面臨的外部條件依然複雜，嚴重限制經濟活動。同時，俄國內物價和金融穩定面臨的風險不再加劇，為降低基準利率創造了條件。近期數據顯示，俄國內物價增速有所放緩。

俄央行預計，2022年俄羅斯通脹率將達到18%至23%。這將遠高於央行2023年目標，即4%。

英媒27日引述一份俄經濟和財政部文件稱，截至4月15日，該國通脹率17.62%，而且正在走高，今年有可能達到22.6%。

圖為2月28日，俄羅斯莫斯科一間找換店標示着美元兌盧布價格。（AP）

經濟增長方面，文件稱俄羅斯預期國家經濟2022年在基本情況下萎縮8.8%，在一個更保守的情境下萎縮12.4%；這是進一步證明制裁壓力正在造成損失。

這與俄羅斯前財政部長、現任審計署署長庫德林（Alexei Kudrin）4月12日預計的一致。他預測2022年俄羅斯經濟將萎縮逾10%。這將是1994年來俄羅斯GDP最大幅的萎縮。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）當時引述庫德林稱，俄羅斯經濟和財政部目前正在制定新的年度預測，他表示官方預測將會有超過10%的萎縮。

俄羅斯2021年經濟增長4.7%，俄政府之前本來估計，2022年的GDP將增長3%，2023年1.3%、2024年4.6%，以及2025年2.8%。