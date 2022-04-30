英媒刊涉台問題文章　中國使館斥：鼓吹美國升級與台政治軍事聯繫

中國駐英國大使館發言人4月29日表示，英國《經濟學人》（The Economist）雜誌23日刊登的一篇文章，鼓吹美國應升級與台灣的政治軍事聯繫、為台供應武器，北京對此堅決反對並予以強烈譴責。



《經濟學人》23日刊登題為《如何阻止中國攻擊台灣》（How to deter china from attacking Taiwan）的文章，中國駐英國使館發言人之後向該刊致函，作出批駁，《經濟學人》28日刊出信函。

中國使館發言人批評《經濟學人》刊出的文章再次把烏克蘭問題與台灣問題相提並論，煽動台灣增加軍事預算、提升防務能力，以抵禦所謂中國大陸「入侵」，甚至鼓吹美國應升級與台政治軍事聯繫，為台供應武器，指這是嚴重錯誤的。

發言人說，烏克蘭問題是兩個主權國家之間的國際爭端，台灣問題純屬中國內政，性質完全不同。

發言人指，台灣問題事關中國的核心利益，不容任何外來干涉，解決台灣問題、實現中國完全統一，是全體中華兒女的共同心願和堅定意志，是任何人都阻擋不了的歷史大勢，而中國將盡最大努力、本着最大誠意推動實現祖國和平統一。