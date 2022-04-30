王毅主持中國和加勒比建交國外長會　談達成6點共識

中國和加勒比建交國外長會4月29日以視像方式舉行，中國國務委員兼外長王毅與多米尼克（Dominica）代總理奧斯特里（Reginald Austrie）共同主持中國和加勒比建交國外長會。據中國外交部指，王毅表示與會各方就構建更加緊密的中加命運共同體深入交換了意見，形成廣泛共識。



王毅列出六點共識：

一是增進政治互信，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，倡導和踐行真正的多邊主義。

二是共同促進疫後經濟復蘇，推動共建「一帶一路」走深走實，攜手落實全球發展倡議，推動務實合作提質升級，助力中加各自發展。

三是加強抗疫和醫療合作，完善公共衛生治理，構建中加衛生健康共同體，中方將繼續向加勒比國家提供抗疫物資和疫苗，直至最終戰勝疫情。

中國和加勒比建交國外長會4月29日以視像方式舉行（中國外交部）

四是建立多元互動的人文交流格局，積極考慮疫後有序恢復人員往來，中方將增加向加勒比國家政府獎學金名額。

五是攜手應對氣候變化挑戰，中方充分理解和支持小島嶼國家的正當合理關切，願共同推動建立公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。

六是進一步密切中加政策溝通，中方願盡快舉行中國和加勒比建交國外交部間第八次磋商，舉行第二屆中加反腐敗執法合作會議，並與加方就舉辦第四屆中國－加勒比經貿合作論壇保持溝通，將安排加勒比事務特使盡快訪問加勒比國家。