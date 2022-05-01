烏克蘭・持續更新｜烏克蘭否認與俄羅斯討論撤銷制裁

俄烏戰事在5月1日踏入第67日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄國防部在其Telegram賬戶確認，俄軍從黑海一艘柴電潛艇發射導彈。這是俄軍首次使用潛射導彈攻擊烏軍事目標。俄軍使用的是「口徑」（Kalibr）巡航導彈。

・印尼已決定邀請俄羅斯總統普京參加11月舉行的G20峰會，而普京亦確認計劃參加。要求將俄羅斯逐出G20的美國總統拜登，正在與官員及幕僚商討對策。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月29日，位於馬里烏波爾港範圍一艘沉沒的戰艦。記者是參加由俄國防部安排的一個訪問團，並在途中拍下這張照片。馬里烏波爾絕大部份地方已落入分離分子手中。（AP）

5月1日最新消息

0103 烏克蘭軍方證實，南部敖德薩（Odesa）一個機場跑道遭俄軍轟炸，導致機場無法運作。

0100 網上流傳片段顯示，奧斯卡女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）現身烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），她本身是聯合國難民署（UNHCR）的特使，但未知她今次到烏克蘭的原因。

0053 烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）否認俄羅斯外長拉夫羅夫「取消對俄的制裁是烏俄談判一部分」的說法，指雙方並沒有討論有關議題，稱這個問題是由烏克蘭與國際夥伴決定是否及何時解除制裁。

0000 烏克蘭副農業部長維索茨基（Taras Vysotsky）表示，俄軍在頓涅茨克（Donetsk ）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）及赫爾松地區（Kherson）等佔領地區奪走數以萬噸計的穀物。

0000 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指，烏俄兩國再次交換戰俘，其中俄羅斯釋放7名烏克蘭軍人及7名平民，但沒透露有多少名俄國人獲釋。

0000 基輔警方稱在布查鎮（Bucha）發現三具男性遺體，他們都是雙手被綁，而且身上有多處槍傷，顯示他們死前曾遭到虐待。

回顧4月30日時局：