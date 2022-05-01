烏克蘭・持續更新｜美國眾議院議長佩洛西突訪基輔　會晤澤連斯基

俄烏戰事在5月1日踏入第67日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國眾議院議長佩洛西突然訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。她成為俄烏開戰以來，訪烏最高級美國政要。

・俄國防部在其Telegram賬戶確認，俄軍從黑海一艘柴電潛艇發射導彈。這是俄軍首次使用潛射導彈攻擊烏軍事目標。俄軍使用的是「口徑」（Kalibr）巡航導彈。

・印尼已決定邀請俄羅斯總統普京參加11月舉行的G20峰會，而普京亦確認計劃參加。要求將俄羅斯逐出G20的美國總統拜登，正在與官員及幕僚商討對策。

5月1日最新消息

1516 美國眾議院議長佩洛西突訪烏克蘭。該國總統澤連斯基稱，他在她首都基輔和會面。佩洛西告訴澤連斯基說，要他與烏克蘭同在，直至戰鬥結束。

1353 俄羅斯衛星網援引芬蘭《赫爾辛基日報》消息，芬蘭可能會在5月份切斷來自俄羅斯的天然氣供應。

消息稱，俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司已要求芬蘭國有能源公司Gasum在5月20日之前就俄方以盧布收取天然氣費用的要求作出回應。

1352 俄羅斯衛星網：美國國務卿布林肯與烏克蘭外長庫列巴就美國外交人員重返烏克蘭以及一攬子援助措施進行討論。

1351 聯合國代表抵達馬里烏波爾，準備就亞速鋼鐵廠疏散問題進行談判。聯合國和國際紅十字會代表在俄方護送下到達位於馬里烏波爾東部的村莊，並將在那裏就亞速鋼鐵廠人員撤離問題開展工作。

1151 澤連斯基在社交媒體上發文表示，他與英國首相約翰遜討論了戰場以及馬里烏波爾的最新情況。

1150 俄羅斯外交部防擴散和軍備控制司司長葉爾馬科夫表示，俄羅斯準備邀請美國官員以及與烏克蘭生物實驗室的軍事生物活動有關的美國公司代表參加對美國在烏生物實驗室活動的調查。其中包括美國國務院政務國務次卿紐蘭（Victoria Nuland），俄羅斯將邀請她作為烏克蘭實驗室調查委員會的見證人之一參與調查。

0740 澤連斯基在講話中將矛頭指向俄羅斯，稱俄軍正招募只有甚少作戰經驗及進取心的士兵，以補充人手，但這些將領根本知道此舉可能導致大量人員傷亡，但仍然把他們送往戰場。他認為俄軍士兵大可留在俄羅斯，總比死於異鄉好得多。

0730 澤連斯基在每日講話中表示，國家多個地區仍被俄羅斯佔領，而且對方仍然不肯承認在所謂的軍事行動中失利，烏克蘭需要繼續戰鬥，用盡一切方式將侵略者趕走。他相信一烏克蘭可以做到，屆時全國重回自由。

0648 俄羅斯軍方稱以高精準飛彈擊中17個烏克蘭軍事設施，並摧毀一個指揮所以及用來存放火箭和大砲的一座倉庫。當局亦指空襲擊斃超過200名烏克蘭士兵，另外有23輛裝甲車被毀。

0638 澤連斯基在基輔與土耳其總統埃爾多安的發言人卡林（1122 土耳其總統發言人卡林的辦公室稱，他4月30日在基輔會見了烏克蘭總統澤連斯基。土方沒有透露卡林和澤連斯基會面的詳情。據法媒稱，卡林是在土耳其外交部副部長厄納爾的陪同下，前往基輔和澤連斯基會面。

1121 烏克蘭總統澤連斯基稱，將重建遭俄導彈損毀敖德薩機場。位於烏克蘭南部敖德薩州機場新建成的跑道4月30日遭俄羅斯導彈損毀。

1120 俄羅斯國防部稱，烏克蘭軍隊炮擊赫爾松地區的村莊，造成平民傷亡。俄國防部稱烏克蘭軍隊的炮擊目標包括一所學校、一所幼兒園和一座墓地，但沒有透露多少人傷亡及炮擊時間等詳情。烏克蘭沒有立即就報道置評。Ibrahim Kalin）會面，法國傳媒指土耳其副外長厄納爾（Sedat Onal）亦在場，但未知會面內容。埃爾多安日前曾表示有意安排澤連斯基與普京舉行峰會，並希望可以為區內實現長久的和平。

0531 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，邀請中國成為其中一個安全保障國，作為停戰條件。

0354 瑞典國防部發表聲明，指俄羅斯一架AN-30偵察機曾於29日晚上短暫侵犯瑞典領空，斯德哥爾摩方面批評俄羅斯的行為不可接受。

0347 烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）表示，烏俄雙方在亞速鋼鐵廠暫時停火，並安排20名平民撤離。

0305 英國首相約翰遜與澤連斯基通話，稱英國會繼續向烏克蘭提供所需軍備，以及經濟和人道支援。

0300 烏克蘭三軍幕僚長辦公室在Facebook表示，俄羅斯繼續轟炸馬里烏波爾，而且持續針對亞速鋼鐵廠。

0211 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通話，討論烏克蘭局勢。埃爾多安表示土耳其準備支持聯絡主導的撤離與人道救援工作，他們亦同意繼續鼓勵烏俄和解。

0103 烏克蘭軍方證實，南部敖德薩（Odesa）一個機場跑道遭俄軍轟炸，導致機場無法運作。

0100 奧斯卡女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）現身烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）。她本身是聯合國難民署（UNHCR）的特使。英國天空新聞報道，安祖蓮娜祖莉在當地與受戰爭影響而流離失所的民眾會面。

0053 烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）否認俄羅斯外長拉夫羅夫「取消對俄的制裁是烏俄談判一部分」的說法，指雙方並沒有討論有關議題，稱這個問題是由烏克蘭與國際夥伴決定是否及何時解除制裁。

0000 烏克蘭副農業部長維索茨基（Taras Vysotsky）表示，俄軍在頓涅茨克（Donetsk ）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）及赫爾松地區（Kherson）等佔領地區奪走數以萬噸計的穀物。

0000 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指，烏俄兩國再次交換戰俘，其中俄羅斯釋放7名烏克蘭軍人及7名平民，但沒透露有多少名俄國人獲釋。

0000 基輔警方稱在布查鎮（Bucha）發現三具男性遺體，他們都是雙手被綁，而且身上有多處槍傷，顯示他們死前曾遭到虐待。

回顧4月30日時局：