塞爾維亞引進中國FK-3導彈被指構成威脅　總統武契奇：只為自保

塞爾維亞4月30日展示從中國引入的FK-3防空導彈系統，塞方因此被西方國家指控為靠攏中國、威脅地區和平、以及企圖對科索沃（Kosovo）有所動作。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）稱該國購買中國防空系統，其實只為保護自己。



塞爾維亞引入FK-3後，成為歐洲首個使用中國導彈的國家。西方國家以及塞爾維亞的鄰國擔心，在俄烏戰爭仍在進行的情況下，塞爾維亞擴充軍備將對巴爾幹半島原本就脆弱的和平狀態構成威脅。美國因此曾警告塞爾維亞，若想加入歐盟就不要購買FK-3。

西方國家認為，塞爾維亞引入FK-3可能會對科索沃構成威脅。亞洲時報網站（Asia Times）4月13日稱，一些西方媒體稱，塞爾維亞在獲得中國和俄羅斯武器後，或會對科索沃發動新戰爭。

科索沃2008年宣布脫離塞國獨立。塞爾維亞、俄羅斯和中國均不承認科索沃為獨立國家，而美國和多數西方國家皆承認其獨立地位。

武契奇否認西方和鄰國有關它威脅地區安全，以及對科索沃有所圖謀的指控。

FK-3防空導彈系統：圖為2022年4月30日，塞爾維亞在巴塔伊尼察展示從中國引入的FK-3防空導彈系統。（AP）

不欲再當「沙包」

武契奇4月30日表示，引入FK-3並非為威脅任何人，而是為反映塞爾維亞對潛在侵略者有強大震懾力，強調他們不會再成為其他人的沙包。

他稱國家有了FK-3後，將可顯著地加強空軍的實力。他說：「塞爾維亞是中立國家，塞方必須找到方法來保護其空域和國家。」

武契奇的「沙包論」，被指是在重提1999年科索沃戰爭期間，該國前身南斯拉夫（Yugoslavia）被北約（NATO）空襲的事。

在地理上看來，塞爾維亞被北約成員國包圍。加上塞國目前與克羅地亞、黑山、波斯尼亞-黑塞哥維那等鄰近的北約成員國關係冷淡，貝爾格萊德認為自己有必要加強防衛能力。

FK-3防空導彈系統：圖為2022年4月30日，塞爾維亞在巴塔伊尼察展示從中國引入的FK-3防空導彈系統。（AP）

不選邊站 自走自路

塞爾維亞也曾稱，不會只偏向中國。武契奇4月17日稱，塞爾維亞在融入歐洲的道路上，將繼續與俄羅斯及中國保持傳統友好夥伴關係。

在軍事方面，塞爾維亞更不是只與中國及俄羅斯合作。塞爾維亞4月30日展示FK-3和俄羅斯武器時，也有展示從西方國家引入的武器。這包括法國導彈和空中巴士（Airbus）所製直升機。

塞方亦有意購入法國及英國的戰機，武契奇4月30日說，政府正洽談購買法國達索（Dassault）陣風（Rafale）戰機及英國的颱風（Typhoon）戰機。

塞爾維亞軍隊與美國俄亥俄州國民警衛隊保持密切聯繫。亞洲時報網站4月13日稱，有報道稱，美國是塞爾維亞最大的軍事捐助國。有聲音稱，美國在塞爾維亞買FK-3一事上，態度已軟化並暗中首肯。

亞洲時報網站4月13日稱，運送FK-3的中國空軍運輸機獲批准經過北約成員國土耳其和保加利亞的領空，如沒華府默許，估計難以成事。