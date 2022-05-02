烏克蘭・持續更新｜歐盟傳再度制裁俄石油之際　德國大幅削減進口

俄烏戰事在5月2日踏入第68日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國眾議院議長佩洛西突訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。她承諾美國會支持烏克蘭直至戰事結束，以及美國會將加快批准330億美元的撥款。

・澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱亞速鋼鐵廠工廠園區的撤離行動開始，首批100人已離開，估計他們翌日抵達札波羅熱（Zaporizhzhia）。

・由俄軍控制的烏南城市赫爾松（Kherson）自5月1日起以俄羅斯盧布作為貨幣。但當地居民反對。

5月2日最新消息

0012 俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）州長說，俄羅斯國防部位於與烏克蘭接壤的南部別爾哥羅德地區的一處設施發生火災，一人受傷。州長稱一名居民輕傷。俄國防部暫未回應事件。別爾哥羅德州距離俄烏邊境不遠。

0008 歐盟料將石油納入其對俄第六輪制裁之際，德國宣布大幅減少進口俄化石燃料。德國的歐盟發言人費希爾（Sebastian Fischer）稱柏林政府在大幅減少對俄能源的依賴。

Germany is reducing its energy dependence on Russia rapidly:



⬇️ Imports of Russian oil down from around 35% to 12%.



⬇️ Imports of Russian gas down from 55% to around 35%.



⬇️ Imports of Russian coal down from 50% to about 8%.



More (in German): https://t.co/LJYZQZAkcX — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) May 1, 2022

本週末歐盟委員會與歐盟成員國舉行會談後，兩名歐盟外交官稱，歐盟傾向在年底前禁止進口俄羅斯石油。

歐盟正準備就俄羅斯侵烏實施第六輪制裁措施，料將針對俄羅斯石油、俄羅斯和白羅斯的銀行，以及更多的個人和公司。

歐盟委員會在協調歐盟國家的應對，稱目標是在4日於布魯塞爾舉行大使會議前，及時確定其制裁計劃。

0006 丹麥稱俄軍間諜機侵犯該國領空。

0000 烏克蘭總參謀部稱本週末該國廣泛地區被俄軍炮火和空襲襲擊，從北部的哈爾科夫到南部的札波羅熱地區都有。俄羅斯軍隊的主要目標之一是頓涅茨克的工業城鎮Sloviansk。烏總參謀部說，俄羅斯軍隊正試圖突破烏克蘭在Olenivka周圍的防線。 烏軍在頓涅茨克和盧甘斯克地區，共擊退了九次敵人的進攻。

0000 烏克蘭總統澤連斯基在一條推文中證實，「開始從亞速鋼鐵廠撤離平民」。紅十字國際委員會正在與聯合國合作，正在進行一項將民眾從馬里烏波爾和亞速鋼鐵廠撤出的行動。

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

0000 俄羅斯天然氣工業公司表示，俄羅斯通過『西伯利亞力量』管道向中國出口的天然氣繼續增長，今年1至4月的天然氣出口量與去年同期相比增長近60%。

回顧5月1日時局：