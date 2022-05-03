烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：軍事行動未曾推進到俄羅斯境內

俄烏戰事在5月3日踏入第69日。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・一支從烏克蘭城市馬里烏波爾撤離的車隊在當地時間5月2日出發。 5月1日該市被圍困的亞速鋼鐵廠也有100多名平民被疏散。有官員稱撤離巴士駛走後，工廠園區再遭炮擊。

・烏克蘭軍方稱，俄羅斯軍隊正在向頓涅茨克的工業城鎮Sloviansk方向發起進攻，而與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德州州長稱，2日較早時當地遭到兩次爆炸襲擊。

・歐盟成員國未能就禁止進口俄羅斯油氣達成共識，縱使一些國家在主動或被動的情況下已採取行動。但匈牙利及奧地利等反對，前者更表明會在投票時否決。

5月3日最新消息

0916 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）接受意大利電視台訪問時稱，烏克蘭仍然存在納粹分子，包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及二戰納粹德國領導人希特拉（Adolf Hitler）也有猶太人的血統。

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）5月2日譴責拉夫羅夫的言論，要求對方道歉，並傳召俄羅斯駐當地大使要求解釋。

澤連斯基回應指，拉夫羅夫的言論表明俄羅斯已經忘記二戰的所有教訓。

0829 烏克蘭總統澤連斯基接受阿拉伯電視台Al Arabiya和Al Hadath訪問時稱：「軍事行動目前僅在烏克蘭境內進行，未曾推進到俄羅斯，烏克蘭軍隊未在俄羅斯境內開展軍事行動。」

澤連斯基向全國發表講話時則表示，從被圍困的港口城市馬里烏波爾（Mariupol）撤離平民的行動會在5月3日繼續進行，「明天（5月3日），我們還預期從別爾江斯克（Berdyansk）、托克馬克（Tokmak）、瓦西里夫卡（Vasylivka）開啟人道走廊。」

0750 消息稱英國將向烏克蘭提供3億英鎊的軍事援助。預計英國首相約翰遜通過視像會議向烏克蘭拉達發表講話時將宣布相關援助計劃。

0630 德國總理朔爾茨表示，包括德國在內，北約不會直接參與烏克蘭衝突。朔爾茨表示︰「美國總統也公開講過，其他國家也是。」

0528 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄軍過去24小時使用高精度的導彈擊毀烏克蘭36個軍事設施，其中有5個指揮部，包括95空降兵營和81航空旅的指揮部。

0410 俄羅斯足總表示，堅決不同意歐洲足協取消俄羅斯球會參與歐洲賽事的資格，將繼續在洛桑國際體育仲裁法庭已經審議案件的框架下捍衛自己的利益，又不排除提起新起訴的可能。

0315 歐洲足協宣布，禁止俄羅斯球會參加2022至2023年賽季的歐洲賽事，包括歐聯、歐霸及歐協聯，又指俄羅斯不符合資格申辦2028或2032年歐國盃，並取消俄羅斯於7月女子歐洲國家盃的參加資格。

0255 俄羅斯國防部稱，國防部長紹伊古與土耳其國防部長阿卡爾通電話，就烏克蘭局勢進行討論，其中包括人道問題。

0000 德國之前對俄羅斯實施能源禁運表現得猶豫不決，但柏林最新的立場看來是，不會阻止歐盟禁止進口俄羅斯石油。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）5月2日表示，柏林已準備好支持在歐盟範圍內逐步實施對俄羅斯進口石油的禁運。

她接受德國媒體訪問時稱：「我們正在以這樣的方式進行準備，如有必要，德國可以在未來幾年保持這種狀態。」

0000 歐盟委員會可能在本週晚些時候宣布第六輪對俄制裁相關提議。這些提議須經各成員國批准。歐盟各國仍未就對俄石油禁令達成共識。匈牙利政府高級官員說，匈牙利「準備否決」相關制裁措施。

0000 烏克蘭武裝部隊陸軍人事部部長戈爾巴赫5月2日在基輔舉行的新聞發布會上表示，自2月24日俄烏衝突以來，總動員令已實施近3個月，到本月24日總動員令90天期限屆滿時並不意味着總動員將結束，一切都將取決於前線的情況。

戈爾巴赫說，如有必要，烏克蘭領導層將會根據形勢延長實施總動員。他表示，目前動員工作仍在按計劃進行，但速度已經減緩，主要是因為在2月下旬和3月初，烏克蘭武裝部隊已基本完成相關人員招募，目前主要是補充空軍力量。

0000 在俄羅斯宣布停止向波蘭和保加利亞供應天然氣之後，德國方面也在做着「斷供」的準備。如果在未來幾個月中失去俄羅斯天然氣的供應，德國現有儲備不足以支撐工業生產。當地時間5月2日，德國能源管理部門聯邦網絡局局長穆勒提出了緊急方案，工業經濟生產部門和企業可以通過「拍賣天然氣消費權」的方式進行應對。

0000 歐盟官員稱，歐盟有意2022年底前禁止進口俄羅斯石油，但在慮及匈牙利和斯洛伐克對俄羅斯石油高度依賴，它們或會獲得豁免或享有過渡期。

0000 芬媒4月30日稱芬蘭和歐盟已稱他們不會以盧布買俄羅斯天然氣。而芬蘭則正為俄羅斯中斷供氣做準備。

0000 歐盟料將石油納入其對俄第六輪制裁的項目之際，德國宣布大幅減少進口俄化石燃料。德國經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）5月1日稱，該國正逐步減少依賴進口俄羅斯能源，很可能在今夏較後時間完全不需進口俄油。

0000歐盟成員國的能源部長會在當地時間5月2日舉行緊急會議，就俄羅斯要求歐洲買家以盧布支付天然氣費用或面臨供應中斷的要求，做出統一的回應。

回顧5月2日時局：