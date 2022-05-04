烏克蘭・持續更新｜俄羅斯宣布把日本首相與外相列禁止入境名單

俄烏戰事在5月4日踏入第70日。聯合國數據顯示，截至5月2日午夜，戰爭中已有3,193名平民喪生、傷者人數3,353人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・歐盟委員會主席公布新一輪對俄制裁方案，列出四種不同類型的制裁，包括逐步淘汰俄羅斯石油，強調要有序進行，提倡在半年內達至完全禁止進口俄羅斯原油。方案將交成員國討論。

・俄羅斯宣布把日本首相和外相列入禁止入境名單。

・普京簽署法令，若然產品或原料是提供給受俄制裁的個人或實體使用，將禁止有關產品和原料運往國外。

烏克蘭局勢：圖為4月30日，民眾在克拉馬托爾斯克街頭擁抱。（AP）

5月4日最新消息

1703 俄羅斯外交部宣布把日本首相和外相列入禁止入境名單。名單也包括政要、媒體和學者等共63人。

1659 俄羅斯防長紹伊古稱，烏克蘭南部馬里烏波爾處於俄羅斯軍隊控制下，又指「該市的和平生活正在改善中」。

1527 歐盟公布新一輪對俄制裁的方案後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃回應稱「不想就正在制訂的能源制裁措施長篇大論。我想說的是，如果他們想嚴重損害我們，就讓他們自行了斷吧。我們會懷念的。」

1505 馮德萊恩講述新一輪對俄制裁方案時表示，將逐步淘汰俄羅斯石油，強調是有序的，原油將在6個月內淘汰，精煉石油產品將在2022年底前淘汰。

1500 歐盟委員會主席馮德萊恩公布新一輪對俄制裁方案，列出四種不同類型的制裁，包括針對制裁在布查鎮、馬里烏波爾犯下戰爭罪行的高層軍方將領、把俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）踢出SWIFT系統、把俄羅斯3間國有電視台踢出歐洲的有線網絡、衛星網絡或互聯網，以及要終止對俄羅斯石油的依賴。

方案將交由成員國討論，以決定是否通過。

Today we are presenting the sixth package of sanctions.



First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.



We know who you are.

And you will be held accountable. pic.twitter.com/WO2S8ly0qw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022

1424 俄羅斯太平洋艦隊表示，沙波什尼科夫元帥號護衛艦和轟鳴號輕護衛艦在遠東彼得大帝灣舉行演習，摧毀了作為假想敵的潛艇。

1420 白羅斯國防部表示，軍隊已開始對應急反應部隊展開突擊檢查，並指檢查目的是評估全體人員對可能出現的危機局勢做出快速反應的戰備水平和能力。

1257 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）宣布，如果安全情況許可，計劃於5月4日從被圍困的烏克蘭城市馬里烏波爾 （Mariupol） 以至扎波羅熱 （Zaporizhzhia） 建立4條人道走廊。

1152 澳洲再對110名俄羅斯政客和個人實施制裁。澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，政府對頓涅茨克和盧甘斯克分離主義地區的76名俄羅斯政客和34名「傀儡」烏克蘭政府官員施加制裁。

佩恩說：「這些人在未經烏克蘭政府授權的情況下，聲稱對烏克蘭地區擁有政府權力，侵犯了烏克蘭的主權和領土完整。」

1047 俄羅斯外交消息人士向法媒透露，俄羅斯將抵制聯合國安理會預定5月4日與歐盟政治與安全委員會（PSC）舉行的會議，而這決定是與烏克蘭局勢有關。

1024 克里姆林宮新聞局表示，俄羅斯總統普京與白羅斯總統盧卡申科通電話，雙方討論了保衛頓巴斯特別軍事行動背景下的局勢，並確認願意進一步加強俄白夥伴關係和同盟關係。雙方亦談到在歐亞一體化框架下的一些合作方向，包括籌備集安組織成員國領導人會議。

0916 德國總理朔爾茨表示，如果芬蘭和瑞典決定加入北約，柏林願為兩國提供支持。

0733 烏克蘭參謀部表示，俄軍企圖從北面包圍頓巴斯地區，但對方遭受人員損失，當局亦沒有提及俄軍是否成功奪取土地。

0601 澤連斯基指，156名平民在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠獲救後，已經抵達扎波羅熱。他表示這是經過大量努力及漫長的談判和協調才成功，並形容他們在工廠內的避難所棲身兩個月，承諾他們獲救後，會提供一切援助。

0549 歐盟會於4日在布魯塞爾討論新一輪制裁俄羅斯的計劃，當中包括分階段封殺俄羅斯石油。德國政府日前改變立場，認為柏林方面可以在今年夏季完全擺脫對俄國石油的倚賴，因此決定支持。匈牙利則以不應將制裁「懲罰」當地民眾，所以不支持制裁。

0541 美國總統拜登視察亞拉巴馬州一間兵工廠時，表示華府正與盟友及合作夥伴援助烏克蘭，包括提供武器支援等。他指出，俄羅斯入侵烏克蘭至今，美國已經向烏克蘭提供超過30億美元的安全援助。

拜登亦要求國會盡快通過一項330億美元、用於軍事援助烏克蘭的追加撥款法案。他提到製造反坦克導彈所需的半導體短缺問題，指美國應確保成為半導體等的主要生產國。

0527 烏克蘭國營鐵路公司指，俄軍炮擊當地中部及西部6個火車站，導致鐵路基建受損，超過14班列車服務延誤。

0431 聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，希望烏克蘭與俄羅斯繼續協調人道停火，令更多民眾可以安全遠離戰火。

0312 俄羅斯軍方聲稱在過去一天轟炸烏克蘭超過400目標，當中包括美國供應的火炮雷達、四個防空雷達及6個彈藥庫等。

0234 法國傳媒報道，斯洛伐克國防部表示，當地國營國防企業公司應烏克蘭要求，協助維修烏克蘭軍方受損毀的軍車。

0200 烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，市內傳出爆炸聲，目前未知傷亡或損毀情況，他呼籲民眾到防空洞暫避。

0139 天空新聞報道，英國會向烏克蘭提供Malloy T150無人機，該款無人機可飛行70公里可以用於運送最多68公斤的重型裝備到前線。

0123 法國總統府公布總統馬克龍與俄羅斯總統普京的通話內容，馬克龍表示有遂與國際組織合作，撤銷對俄羅斯禁止經由黑海出口烏克蘭食品的禁令，並重申俄羅斯需要符合身為聯合國安理會成員的國際責任，即時結束在烏克蘭的戰爭。他亦對頓巴斯和馬里烏波爾的情況感到憂慮。

0001 烏克蘭亞速營（Azov Regiment）副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）表示，俄軍在坦克及裝甲車的支援下，向亞速鋼鐵廠發動新一輪攻勢，並稱俄軍企圖利用船隻運送大批武裝。

烏克蘭局勢：圖為5月3日，哈爾科夫一個公園遭俄軍轟炸後，消防員在現場滅火。（AP）

回顧5月3日時局：