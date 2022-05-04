烏克蘭・持續更新｜歐盟今討論新一輪制裁俄羅斯方案

俄烏戰事在5月4日踏入第70日。聯合國數據顯示，截至5月2日午夜，戰爭中已有3,193名平民喪生、傷者人數3,353人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國官員表示，101名平民成功從烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠撤離。

・普京簽署法令，若然產品或原料是提供給受俄制裁的個人或實體使用，將禁止有關產品和原料運往國外。

・美媒指西方官員評估普京最早在5月9日對烏克蘭全面宣戰。天主教教宗方濟各則指，據匈牙利總理歐爾班向他表示，俄計劃在5月9日結束對烏戰事。

烏克蘭局勢：圖為4月30日，民眾在克拉馬托爾斯克街頭擁抱。（AP）

5月4日最新消息

0733 烏克蘭參謀部表示，俄軍企圖從北面包圍頓巴斯地區，但對方遭受人員損失，當局亦沒有提及俄軍是否成功奪取土地。

0601 澤連斯基指，156名平民在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠獲救後，已經抵達扎波羅熱。他表示這是經過大量努力及漫長的談判和協調才成功，並形容他們在工廠內的避難所棲身兩個月，承諾他們獲救後，會提供一切援助。

0549 歐盟會於4日在布魯塞爾討論新一輪制裁俄羅斯的計劃，當中包括分階段封殺俄羅斯石油。德國政府日前改變立場，認為柏林方面可以在今年夏季完全擺脫對俄國石油的倚賴，因此決定支持。匈牙利則以不應將制裁「懲罰」當地民眾，所以不支持制裁。

0541 美國總統拜登視察亞拉巴馬州一間兵工廠時，表示華府正與盟友及合作夥伴援助烏克蘭，包括提供武器支援等。他指出，俄羅斯入侵烏克蘭至今，美國已經向烏克蘭提供超過30億美元的安全援助。

拜登亦要求國會盡快通過一項330億美元、用於軍事援助烏克蘭的追加撥款法案。他提到製造反坦克導彈所需的半導體短缺問題，指美國應確保成為半導體等的主要生產國。

0527 烏克蘭國營鐵路公司指，俄軍炮擊當地中部及西部6個火車站，導致鐵路基建受損，超過14班列車服務延誤。

0431 聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，希望烏克蘭與俄羅斯繼續協調人道停火，令更多民眾可以安全遠離戰火。

0312 俄羅斯軍方聲稱在過去一天轟炸烏克蘭超過400目標，當中包括美國供應的火炮雷達、四個防空雷達及6個彈藥庫等。

0234 法國傳媒報道，斯洛伐克國防部表示，當地國營國防企業公司應烏克蘭要求，協助維修烏克蘭軍方受損毀的軍車。

0200 烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，市內傳出爆炸聲，目前未知傷亡或損毀情況，他呼籲民眾到防空洞暫避。

0139 天空新聞報道，英國會向烏克蘭提供Malloy T150無人機，該款無人機可飛行70公里可以用於運送最多68公斤的重型裝備到前線。

0123 法國總統府公布總統馬克龍與俄羅斯總統普京的通話內容，馬克龍表示有遂與國際組織合作，撤銷對俄羅斯禁止經由黑海出口烏克蘭食品的禁令，並重申俄羅斯需要符合身為聯合國安理會成員的國際責任，即時結束在烏克蘭的戰爭。他亦對頓巴斯和馬里烏波爾的情況感到憂慮。

0001 烏克蘭亞速營（Azov Regiment）副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）表示，俄軍在坦克及裝甲車的支援下，向亞速鋼鐵廠發動新一輪攻勢，並稱俄軍企圖利用船隻運送大批武裝。

烏克蘭局勢：圖為5月3日，哈爾科夫一個公園遭俄軍轟炸後，消防員在現場滅火。（AP）

回顧5月3日時局：