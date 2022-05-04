烏克蘭・持續更新｜馬里烏波爾亞速鋼鐵廠再遭攻擊　多名平民被困

俄烏戰事在5月4日踏入第70日。聯合國數據顯示，截至5月2日午夜，戰爭中已有3,193名平民喪生、傷者人數3,353人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國官員表示，101名平民成功從烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠撤離。

・普京簽署法令，若然產品或原料是提供給受俄制裁的個人或實體使用，將禁止有關產品和原料運往國外。

・美媒指西方官員評估普京最早在5月9日對烏克蘭全面宣戰。天主教教宗方濟各則指，據匈牙利總理歐爾班向他表示，俄計劃在5月9日結束對烏戰事。

烏克蘭局勢：圖為4月30日，民眾在克拉馬托爾斯克街頭擁抱。（AP）

5月4日最新消息

0123 法國總統府公布總統馬克龍與俄羅斯總統普京的通話內容，馬克龍表示有遂與國際組織合作，撤銷對俄羅斯禁止經由黑海出口烏克蘭食品的禁令，並重申俄羅斯需要符合身為聯合國安理會成員的國際責任，即時結束在烏克蘭的戰爭。他亦對頓巴斯和馬里烏波爾的情況感到憂慮。

0001 烏克蘭亞速營（Azov Regiment）副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）表示，俄軍在坦克及裝甲車的支援下，向亞速鋼鐵廠發動新一輪攻勢，並稱俄軍企圖利用船隻運送大批武裝。

烏克蘭局勢：圖為5月3日，哈爾科夫一個公園遭俄軍轟炸後，消防員在現場滅火。（AP）

回顧5月3日時局：