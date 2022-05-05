烏克蘭・持續更新｜岸田文雄譴責俄對日本官員實施入境禁令

俄烏戰事在5月5日踏入第71日。聯合國數據顯示，截至5月3日午夜，戰爭中已有3,238名平民喪生、傷者人數3,397人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・歐盟委員會主席公布新一輪對俄制裁方案，列出四種不同類型的制裁，包括逐步淘汰俄羅斯石油，強調要有序進行，提倡在半年內達至完全禁止進口俄羅斯原油。方案將交成員國討論。

・英國再宣布制裁俄羅斯，禁止向俄出口管理諮詢、會計和公共關係等服務。

・俄羅斯宣布把日本首相和外相列入禁止入境名單。

烏克蘭局勢：烏克蘭馬里烏波爾市的民眾5月3日抵達扎波羅熱。圖為他們在扎波羅熱一間供無家者使用的中心用餐。（AP）

5月5日最新消息

1133 芬蘭國防部表示，一架俄羅斯軍用直升機5月4日上午10時40分侵犯芬蘭領空，涉事直升機型號是Mi-17，闖進芬蘭空域約4至5公里。這是今年俄羅斯第二次被指侵犯芬蘭領空，此前一次是在4月份，兩次都是在爆發烏克蘭戰爭之後發生。

1038 日本首相岸田文雄譴責俄羅斯對日本官員實施入境禁令，稱此舉完全不能接受。他在意大利羅馬進行國事訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭明顯違反國際法，殺害大量無辜平民是嚴重違反國際人道主義法和戰爭罪。

此前，俄羅斯外交部宣布把日本首相和外相列入禁止入境名單。名單也包括政要、媒體和學者等共63人。

0934 俄羅斯駐美國大使館指出，美國承認對俄方的能源制裁導致油氣市場失衡和燃料價格上漲。俄大使館稱美國的壓力不會得逞，盧布的堅挺說明俄羅斯金融和經濟整體穩定。

0826 俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫表示，北約發表的所謂不再受與俄羅斯基本文件約束的聲明，意味他們能在新成員國境內部署核武器。他提及的是1997年5月27日簽署的《俄羅斯聯邦與北大西洋公約組織相互關係、合作和安全基本文件》。他指出，這份文件不是真正的國際條約，而是一份政治文件。

0655 國際紅十字會指，超過300名馬里烏波爾及附近地區民眾成功撤離到扎波羅熱。

0606 英媒報道，布林肯與瑞典外相林德（Ann Linde）會面時，指瑞典申請加入北約時，華府會提供安全保障，但沒有披露更多內容。

0519 烏克蘭總統澤連斯基呼籲聯合國秘書長古特雷斯協助亞速鋼鐵廠內的平民撤離。

0435 烏克蘭亞速營指揮官普羅科片科（Denis Prokopenko）表示，在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的守軍與俄軍血戰，形容情況極為嚴峻。

0400 法國總統馬克龍與印度總理莫迪舉行工作晚宴，嘗試拉攏印度，以減少新德里方面對俄羅斯武器及能源的倚賴。

0340 英國國防部公布最新的每日情報報告，顯示俄羅斯持續轟炸烏克蘭非軍事目標，包括住宅、學校、醫院及交通樞紐等，企圖打擊烏克蘭的決心。報告亦指出，俄軍繼續針對敖德薩（Odesa）、赫爾松（Kherson）及馬里烏波爾，反映莫斯科仍有意完全控制黑海地區，封鎖烏克蘭海岸線，打擊當地經濟。

0248 俄羅斯宣布在亞速鋼鐵廠停火，容許當地平民撤離。

0237 烏克蘭指俄軍已經在亞速鋼鐵廠內。另外烏克蘭外長庫列巴接受天空新聞訪問時，指烏克蘭並不畏懼俄羅斯，並指基輔方面在這場戰爭的勝負關鍵是軍備方面，強調烏克蘭需要多管火箭系統（MLRS），以重奪土地和抵抗俄軍攻勢。

0135 美國總統拜登表示，他會於本週較後時候與七國集團（G7）領袖討論進一步制裁俄羅斯的計劃。

0121 烏克蘭官員證實，再次與馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的守軍取得聯絡。

0001 法國傳媒報道，烏克蘭軍方情報顯示，俄羅斯總統府一名官員已經抵達馬里烏波爾，指莫斯科方面計劃在9日於當地舉行「勝利日」軍事巡遊，並稱俄羅斯在市內「洗太平地」，企圖消滅戰爭罪行證據。

烏克蘭局勢：圖為烏克蘭軍人Ruslan Borovyk遭俄軍殺害後，民眾5月4日到基輔的聖邁克爾大教堂出席他的喪禮。（AP）

回顧5月4日時局：