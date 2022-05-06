烏克蘭．持續更新｜以色列：普京就希特勒言論致歉

俄烏戰事在5月6日踏入第72日。聯合國數據顯示，截至5月4日午夜，戰爭中已有3,280名平民喪生、傷者人數3,451人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・克里姆林宮表示，俄羅斯軍方知道美國、英國和北約正持續為烏克蘭軍隊提供情報信息，這不利於促進特別軍事行動的快速結束，但也不會影響特別軍事行動進行到底。

・俄羅斯宣布把日本首相和外相列入禁止入境名單，日方譴責。

烏克蘭局勢：圖為5月3日，哈爾科夫一個公園遭俄軍轟炸後，消防員在現場滅火。（AP）

5月6日最新消息

0033 以色列總理貝內特表示，普京在通話期間就外長拉夫羅夫的言論致歉。拉夫羅夫日前聲稱納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）擁有猶太血統，結果惹來以色列的不滿。

0005 烏克蘭總統澤連斯基與英國首相約翰遜通話，討論英國向烏克蘭供應長距離射程武器的可能，防止俄羅斯轟炸平民。約翰遜亦強調成立一個堅定而獨立的國際司法制度，確保可以向在烏克蘭進行暴行的人問責。

0000 俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特討論烏克蘭局勢，稱莫斯科準備為馬里烏波爾亞速鋼鐵廠安排人道走廊，但同時要求廠內的烏克蘭守軍投降。

0000 日本首相岸田文雄訪問英國，與首相約翰遜會面後宣布，進一步制裁140名俄羅斯人，凍結他們的資產，以及禁止向俄羅斯軍事企業出口產品。他表示七國集團（G7）需要展示團結的時候，並表明俄羅斯必須為其侵略行為面對後果。

回顧5月5日時局：