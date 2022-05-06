俄羅斯網紅峇厘島700歲聖樹上拍裸照　急拍片道歉　如罪成可囚6年

俄羅斯網紅阿麗娜（Alina Yogi）在峇厘島旅行時，竟然全裸依偎在一棵擁有700歲歷史的聖樹上，照片曝光後引發當地民眾怒火，認為她的行為觸犯當地色情法，要求警方介入進行調查，若是罪成將有可能被判入獄6年。



身為瑜珈老師的阿麗娜同時也是一名網紅，在Instagram上擁有超過16,000名網友追蹤，近來她在網路上分享自己與700年歷史聖樹Kayu Putih合照，只見她全身赤裸展現性感曲線，並把胸部依偎在大樹上，雖然照片拍得十分唯美仍引發當地民眾怒火。

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阿麗娜4日趕緊將照片刪除並拍攝道歉影片，影片中她穿着衣服在聖樹下祈禱，「我向所有峇厘島與印尼人民，為我的行為道歉，我沒有要冒犯你們的意思，完全不知道這個地方所代表的意義」。據了解，該樹位於塔巴南縣的Babakan Temple寺廟，在當地人心中十分神聖。

警方發言人坎德拉（Ranefli Dian Candra）證實，阿麗娜已前往警局自首，案件正在調查中。依據當地法令，阿麗娜有可能被指控傳播色情內容，若是罪成將面臨最高6年刑期與印尼盾10億元（約54.2萬港元）罰款。

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