烏克蘭・持續更新｜美國再向基輔提供1.5億軍事援助

俄烏戰事在5月7日踏入第73日。聯合國數據顯示，截至5月4日午夜，戰爭中已有3,280名平民喪生、傷者人數3,451人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基8日將參加七國集團（G7）領導人視像會議。

・俄羅斯外交部稱，俄烏談判目前處於停滯狀態。

・烏克蘭被指獲得美國情報，對俄羅斯軍艦及將領進行攻擊及擊殺。美國防部稱所供情報僅用於協助烏克蘭保衛國家，不涉目標在於殺人的情報，亦不參與攻擊目標的決定。

5月7日最新消息

0525 美國總統拜登批准再向烏克蘭提供1.5億美元的軍事援助，內容包括火炮定位雷達、干擾裝置及2.5萬枚155毫米炮彈等。

0518 澤連斯基在每日講話提到，烏克蘭正透過具影響力的中間人及國家，嘗試拯救馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的烏軍成員。

0435 聯合國安理會一致通過決議案，支持聯合國秘書長古特雷斯為烏克蘭「爭議」尋找和平方案。有關議案並沒有提及「戰爭」、「衝突」或「侵略」字眼，而是稱對維持烏克蘭和平及安全感到非常憂慮，呼籲所有成員國都承諾根據聯合國憲章，有責任透過和平方式解決國際爭議。

0333 烏克蘭方面指俄軍驅逐艦「馬卡洛夫海軍上將號」（Admiral Makarov）被「海王星」導彈擊中起火，目前俄羅斯方面未有證實消息；美國國防部發言人柯比（John Kirby）亦稱華府現時沒有消息補充。

假如消息屬實，今次是繼黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）被擊沈之後，再有俄羅斯海軍艦艇遭受重創。

0300 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指，亞速鋼鐵廠有50名平民獲撤離，當中包括長者及婦孺。她批評俄軍經常違反停火協議，拖累撤離進度。

0231 英國首相約翰遜與法國總統馬克龍通話，同意在烏克蘭長遠安全及經濟援助，以及孤立俄羅斯的政策上更緊密合作，並討論烏克蘭局勢對全球能源及糧食價格的影響。他們同意透過七國集團（G7）減輕本土及發展中經濟的打擊。

0137 俄羅斯塔斯社報道，一架載有23名平民的巴士正駛離馬里烏波爾亞速鋼鐵廠，是當地在今日之內第三架接載民眾撤離的巴士，合共有48人離開。當局計劃在人道走廊於晚上9時關閉前，再安排另一班巴士。

0054 俄羅斯外交部傳召英國駐當地大使，就英國制裁俄羅斯傳媒機構及記者一事提出抗議。

0000 烏克蘭總統澤連斯基向英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House，又譯查塔姆研究所）表示，他已經邀請德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）及總理朔爾茨（Olaf Scholz）9日訪問。他指不會解釋選擇當天的重要性，但認為對方可以作出這個強大的政治步驟。

5月9日為俄羅斯慶祝前蘇聯在二戰擊敗納粹德國的勝利日。

圖為5月5日，在烏克蘭南部城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，煙從鋼鐵廠內升起。（AP）

回顧5月6日時局：