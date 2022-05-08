烏克蘭・持續更新｜亞速鋼鐵廠內所有婦孺及長者已經撤離

俄烏戰事在5月8日踏入第74日。聯合國數據顯示，截至5月5日午夜，戰爭中已有3,309名平民喪生、傷者人數3,493人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基8日將參加七國集團（G7）領導人視像會議。

・美國華府智庫稱，烏軍在哈爾科夫北部及東部的反攻，將俄軍推後。與此同時烏軍稱俄軍開始在東北部一些地方炸毀橋樑以斷後，防止烏軍反擊。

・聯合國安理會首度發布聲明，表示大力支持聯合國秘書長古特雷斯致力找出和平解決烏克蘭爭議的方案。

5月8日最新消息

0025 烏克蘭方面表示，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的所有婦孺及長者已經撤離。

0016 美國第一夫人吉爾（Jill Biden）訪問羅馬尼亞時，到訪一間收容烏克蘭難民的學校，並與烏克蘭學生及家長會面，聆聽這些兒童對一個沒有戰爭的世界願景。

0000 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，批評俄羅斯總統普京企圖扭曲歷史，作為出兵烏克蘭的理據。他認為大家在紀念二戰在歐洲結束的時候，亦需要為陣亡的人有一份神聖責任：說出真實的過去，支援捍衛自由的人。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月6日，俄軍及頓涅茨克的親俄民兵在一個營地站崗。俄羅斯在馬里烏波爾以東90公里的Bezimenne設置臨時營地，安置離開亞速鋼鐵廠的民眾。（AP）

回顧5月7日時局：