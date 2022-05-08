烏克蘭・持續更新｜烏經濟部長：俄封鎖烏港口影響烏燃料供應

俄烏戰事在5月8日踏入第74日。聯合國數據顯示，截至5月5日午夜，戰爭中已有3,309名平民喪生、傷者人數3,493人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基8日將參加七國集團（G7）領導人視像會議。

・美國華府智庫稱，烏軍在哈爾科夫北部及東部的反攻，將俄軍推後。與此同時烏軍稱俄軍開始在東北部一些地方炸毀橋樑以斷後，防止烏軍反擊。

・聯合國安理會首度發布聲明，表示大力支持聯合國秘書長古特雷斯致力找出和平解決烏克蘭爭議的方案。

5月8日最新消息

0946 烏克蘭總統澤連斯基5月7日會見內閣成員，討論該國經濟形勢。澤連斯基稱，需要解決烏克蘭燃料短缺問題，目前國內油價不斷上漲，各處加油站排起長隊。烏克蘭經濟部長斯韋麗堅科表示，俄羅斯對烏克蘭港口的封鎖影響了烏克蘭的燃料供應。

0645 美國中情局局長伯恩斯認為，俄羅斯出兵烏克蘭至今未有太大戰績，更令歐美趨向團結，因此指中國國家主席習近平憂慮與俄羅斯為伍所帶來的負面影響及經濟不確定因素。不過伯恩斯直言，俄烏局勢並沒有打擊習近平希望控制台灣的決心。

0612 路透社報道，英國承諾再向烏克蘭提供13億英鎊軍事援助。

0505 美國有線新聞網絡（CNN）報道，烏克蘭指控俄羅斯炮轟盧甘斯克地區一間用於避難所的學校，當時有90人避難，目前當局救出30人。

0445 美國中情局局長伯恩斯被問到普京會否向烏克蘭使用核武時，指目前未有實質證據顯示對方有此計劃，強調當局專注於情報方面，但其他同行及盟友有評估普京在面對重要時刻採取有關行動的可能。

0423 烏克蘭總統澤連斯基稱，當局在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的首階段撤離工作中，協助超過300名平民脫險，並準備進入第二階段的拯救傷兵及醫療人員離開。

0302 世衛突發衛生事件項目負責人瑞安（Mike Ryan）表示，當局已經記錄200宗發生在烏克蘭的醫院及診所遇襲事件，指這些故意攻擊醫療設施違反國際人道法和戰爭罪行。他指世衛會繼續記錄情況，並相信聯合國制度及國際刑事法院等機構會進行必要調查，找出施襲動機。

0205 美國中情局局長伯恩斯（William Burns）警告，普京不相信自己可以承受戰敗，因此估計對方可能加強攻勢。

0025 烏克蘭方面表示，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的所有婦孺及長者已經撤離。

0016 美國第一夫人吉爾（Jill Biden）訪問羅馬尼亞時，到訪一間收容烏克蘭難民的學校，並與烏克蘭學生及家長會面，聆聽這些兒童對一個沒有戰爭的世界願景。

0000 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，批評俄羅斯總統普京企圖扭曲歷史，作為出兵烏克蘭的理據。他認為大家在紀念二戰在歐洲結束的時候，亦需要為陣亡的人有一份神聖責任：說出真實的過去，支援捍衛自由的人。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月6日，俄軍及頓涅茨克的親俄民兵在一個營地站崗。俄羅斯在馬里烏波爾以東90公里的Bezimenne設置臨時營地，安置離開亞速鋼鐵廠的民眾。（AP）

回顧5月7日時局：