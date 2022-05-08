王毅：全球治理進入「亞洲時刻」　世界應更多傾聽亞洲聲音

中國國務委員兼外長王毅5月8日同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）舉行視像會晤。



王毅表示，當今世界，和平受到衝擊，發展陷入困境。面對各種新的全球性挑戰，習近平主席相繼提出全球發展倡議、全球安全倡議，從構建人類命運共同體高度，為推動建立更加公正合理的全球治理體系提出了中國方案，得到了國際社會特別是亞洲國家的廣泛支持呼應。

王毅說，面對團結還是分裂、合作還是對抗的時代選擇，下個月起，中國、柬埔寨、印尼和泰國將先後主辦金磚國家領導人會晤、東亞合作領導人系列會議、二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議，全球治理進入「亞洲時刻」，國際社會期待亞洲為此發揮引領作用。中國願與柬埔寨、印尼和泰國一道，從亞洲共同發出致力於和平與發展的時代強音，共同釋放堅持多邊主義的積極訊號，共同為地區和世界注入更多穩定預期，共同為應對全球挑戰作出亞洲的貢獻。

圖為2022年3月7日，十三屆全國人大五次會議在北京人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。是次記者會採用視像形式進行。（新華社）

王毅說，柬埔寨和印尼、泰國日前聯手發表新聞公報，強調國際社會要團結應對挑戰，開放包容發展。這順應了世界各國反對陣營對立、共促穩定繁榮的一致意願，體現了抵制外部干擾、維護戰略自主的明確意志，也展現了推進地區和多邊合作的堅定信心。中方認為，世界當下應更多傾聽亞洲聲音，尊重亞洲立場，借鑑亞洲智慧。相信柬方作為東盟輪值主席國將為此發揮獨特、建設性作用。

王毅強調，亞洲是中柬等國安身立命之所、發展繁榮之地。把冷戰思維引入本地區，煽動製造陣營對立，將破壞多年來地區和平發展的局面，亞洲國家應共同加以警惕和抵制。中方樂見域外國家為地區和平發展發揮積極建設性作用，但不接受任何損害本地區和平穩定、破壞本地區團結合作的行徑。相信地區國家會秉持獨立自主立場，從亞洲和平穩定大局出發，維護好東盟國家的團結一致，維護好包括中國在內的地區國家的共同利益。