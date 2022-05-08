烏克蘭・持續更新｜英對俄實施貿易制裁　加拿大制裁40名俄羅斯人

俄烏戰事在5月9日踏入第75日。聯合國數據顯示，截至5月5日午夜，戰爭中已有3,309名平民喪生、傷者人數3,493人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國第一夫人吉爾（Jill Biden）在沒有事先公布的情況下，突然訪問烏克蘭。美媒稱這是美國高調展示華府對烏克蘭支持。

・烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）8日參加七國集團（G7）領導人視像會議。會議被指是刻意安排在俄羅斯慶祝勝利日前舉行。

・5月9日俄羅斯及一些東歐國家都會慶祝勝利日，外界焦點落在俄羅斯總統普京的紅場閱兵演說。

・烏克蘭指控俄軍在盧甘斯克一所學校投擲炸彈，該處有90人避難。美國CNN稱，估計當中60人已死亡。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的女性、兒童及長者已全部撤出工廠園區，逾300平民已被撤走。

5月9日最新消息

0955 日本首相岸田文雄出席七國集團（G7）領導人與烏克蘭總統澤連斯基舉行的視像會議後表示，日本原則上將禁止進口俄羅斯生產的石油。

0916 據加拿大總理網站消息指，加拿大對40名俄羅斯個人實施制裁，包括多名商人和與俄羅斯國防部門有關人士，以及5個向俄羅斯軍方提供「間接或直接支持」的實體。加拿大總理杜魯多亦打算取消烏克蘭商品進口稅，為期1年。

0910 英國政府宣布對俄羅斯和白羅斯實施新一輪制裁，目標貿易額為17億英鎊。根據英國財政部和國際貿易部聯合發布的一份聲明指，制裁包括進口關稅和出口禁令，旨在「進一步削弱普京的戰爭機器」。

聲明稱，新的進口關稅將涵蓋價值14億英鎊的商品，包括鉑和鈀。俄羅斯是世界上最大的鉑和鈀生產國之一。

出口禁令則旨在針對最依賴英國商品的俄羅斯經濟產業中價值超過2.5億英鎊的商品，包括化學品、塑料、橡膠和機械。

0822 俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫表示，俄羅斯不可能也不會姑息西方對於烏克蘭境內復蘇的新納粹主義沈默和視而不見。

0625 加拿大總理杜魯多與烏克蘭總統澤連斯基會面，杜魯多其後宣布，將向烏克蘭提供新一輪軍事援助，包括航拍機、小型武器、彈藥等，又會實施新制裁措施。

0415 美國財政部發宣布，勒令美國公司於7月7日之前結束在俄羅斯境內提供會計服務，8月20日之前結束審計服務。

0319 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將宣布，俄羅斯防空系統在一天內擊落一架烏克蘭蘇-25攻擊機、一架在蛇島附近的無人機和另外兩架在烏克蘭特別軍事行動區的無人機。

0215 據白宮消息，美國總統拜登和七國集團領導人今日會見了烏克蘭總統澤連斯基。他們承諾繼續努力支持烏克蘭，並加強對俄羅斯的制裁和出口管制，包括縮減或禁止進口俄羅斯石油。

0120 據俄羅斯衛星通訊社引述消息，葡萄牙政府決定向烏克蘭輸送15輛服役近30年、從美國購得的 M113A裝甲運兵車、5門牽引式榴彈炮、50台無線電接收機和一些輕武器。

0040 美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）受訪時表示，美國不會停止向烏克蘭提供情報，以便烏克蘭有機會抵抗俄羅斯，及可在談判上處於有利位置，但如何處置情報應由基輔決定。格林菲爾德強調，美國從俄羅斯乒侵烏克蘭開始，就沒有停止過支持基輔。

5月8日



2326 5月8日烏克蘭伊爾平鎮（Irpin）鎮長辦公室發布的照片，顯示加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）突訪伊爾平鎮的情形。鎮長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）在即時通訊應用程式Telegram發文，稱杜魯多是親自前來察看小鎮在戰火中遭受的破壞。

2135美國第一夫人吉爾Jill Biden在沒有事先公布的情況下，突然訪問烏克蘭，與烏克蘭總統夫人葉蓮娜・澤連斯卡婭（Olena Zelenskyy）會面。

美國霍士新聞8日稱，這是美國在任總統的配偶罕有到訪活躍戰區（active warzone）的情況。

當天較早時吉爾在斯洛伐克（Slovakia）度過母親節，與那些因戰爭而流離失所的烏克蘭難民母親會面。之後她的車隊在沒有事先公布的情況下駛入烏境。

2056 俄羅斯國家航天集團公司總經理羅戈津（Dmitry Rogozin）在即時通信軟件Telegram發文稱，如果發生核戰爭，俄羅斯能在半小時內摧毀北約國家。不過他呼籲不能讓核戰爭發生。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月8日烏克蘭伊爾平市長辦公室發布的照片，顯示加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）突訪伊爾平（Irpin），與市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn，右）走在市內路上。伊爾平位於烏克蘭首都基輔以外，在俄烏爆發衝突初期，伊爾平遭受猛烈炮擊。（AP）

回顧5月8日時局：