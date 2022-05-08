烏克蘭・持續更新｜G7領導人會見澤連斯基　承諾加強制裁俄羅斯

俄烏戰事在5月9日踏入第75日。聯合國數據顯示，截至5月5日午夜，戰爭中已有3,309名平民喪生、傷者人數3,493人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國第一夫人吉爾（Jill Biden）在沒有事先公布的情況下，突然訪問烏克蘭。美媒稱這是美國高調展示華府對烏克蘭支持。

・烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）8日參加七國集團（G7）領導人視像會議。會議被指是刻意安排在俄羅斯慶祝勝利日前舉行。

・5月9日俄羅斯及一些東歐國家都會慶祝勝利日，外界焦點落在俄羅斯總統普京的紅場閱兵演說。

・烏克蘭指控俄軍在盧甘斯克一所學校投擲炸彈，該處有90人避難。美國CNN稱，估計當中60人已死亡。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的女性、兒童及長者已全部撤出工廠園區，逾300平民已被撤走。

5月9日最新消息

0215 據白宮消息，美國總統拜登和七國集團領導人今日會見了烏克蘭總統澤連斯基。他們承諾繼續努力支持烏克蘭，並加強對俄羅斯的制裁和出口管制。

0120 據俄羅斯衛星通訊社引述消息，葡萄牙政府決定向烏克蘭輸送15輛服役近30年、從美國購得的 M113A裝甲運兵車、5門牽引式榴彈炮、50台無線電接收機和一些輕武器。

0040 美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）受訪時表示，美國不會停止向烏克蘭提供情報，以便烏克蘭有機會抵抗俄羅斯，及可在談判上處於有利位置，但如何處置情報應由基輔決定。格林菲爾德強調，美國從俄羅斯乒侵烏克蘭開始，就沒有停止過支持基輔。

5月8日



2326 5月8日烏克蘭伊爾平鎮（Irpin）鎮長辦公室發布的照片，顯示加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）突訪伊爾平鎮的情形。鎮長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）在即時通訊應用程式Telegram發文，稱杜魯多是親自前來察看小鎮在戰火中遭受的破壞。

2135美國第一夫人吉爾Jill Biden在沒有事先公布的情況下，突然訪問烏克蘭，與烏克蘭總統夫人葉蓮娜・澤連斯卡婭（Olena Zelenskyy）會面。

美國霍士新聞8日稱，這是美國在任總統的配偶罕有到訪活躍戰區（active warzone）的情況。

當天較早時吉爾在斯洛伐克（Slovakia）度過母親節，與那些因戰爭而流離失所的烏克蘭難民母親會面。之後她的車隊在沒有事先公布的情況下駛入烏境。

2056 俄羅斯國家航天集團公司總經理羅戈津（Dmitry Rogozin）在即時通信軟件Telegram發文稱，如果發生核戰爭，俄羅斯能在半小時內摧毀北約國家。不過他呼籲不能讓核戰爭發生。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月8日烏克蘭伊爾平市長辦公室發布的照片，顯示加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）突訪伊爾平（Irpin），與市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn，右）走在市內路上。伊爾平位於烏克蘭首都基輔以外，在俄烏爆發衝突初期，伊爾平遭受猛烈炮擊。（AP）

回顧5月8日時局：