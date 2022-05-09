5月9日閱兵・更新｜普京：北約和烏克蘭在邊境製造無法接受的威脅

俄羅斯5月9日慶祝第二次世界大戰衛國戰爭勝利77周年，並在莫斯科紅場舉行閱兵儀式。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在儀式中發表長達11分鐘的演說。



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普京：圖為2022年5月9日，俄羅斯總統普京在莫斯科紅場出席慶祝第二次世界大戰衛國戰爭勝利77周年的閱兵儀式。（AP）

1735 普京在閱兵儀式結束後步行至亞歷山大花園，他向無名烈士墓獻花圈。

俄羅斯女兵於2022年5月9日在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上巡遊，紀念二戰結束77週年。 （AP）

1605 普京表示，北約開始對俄羅斯邊境附近、與俄毗鄰地區進行軍事開發，一切都表明俄方與新納粹分子的衝突將不可避免。

俄羅斯軍人2022年5月9日在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上巡遊，紀念二戰結束77週年。 （AP）

1600 普京稱，國家將盡一切努力，照顧因烏克蘭戰爭而遭受喪親之痛的家庭。他指每個士兵和軍官的死亡，對俄羅斯來說都是痛苦的。

俄羅斯軍人2022年5月9日在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上巡遊，紀念二戰結束77週年。 （AP）

1550 普京表示，身處烏克蘭東部頓巴斯地區的軍隊和志願者正在「為祖國和它的未來而戰」。

1545 普京指，北約和烏克蘭正在俄羅斯邊境製造「俄方無法接受」的威脅。

圖為2022年5月9日，在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上，俄羅斯國防部長紹伊古乘坐被稱為俄羅斯版勞斯萊斯豪華轎車Aurus Senat。它沿着紅場行駛，讓他向士兵致敬禮。（AP）

1540 普京說，在基輔，他們說他們可能會獲得核武器，北約開始探索俄羅斯附近的土地，這對俄羅斯和俄方邊界構成明顯威脅，一切都在告訴俄方，他們有必要戰鬥。

1532 普京表示，俄羅斯先發制人地抗擊侵略，這是一個被迫和主權的決定。他說俄方的責任是盡一切努力，令全球戰爭的恐怖不再出現。

圖為2022年5月9日，在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上，俄羅斯國防部長紹伊古乘坐被稱為俄羅斯版勞斯萊斯豪華轎車Aurus Senat。相中的他在胸前劃十字。轎車沿着紅場行駛，讓他向士兵致敬禮。（AP）

1515 普京稱，俄羅斯透過在烏克蘭的軍事行動，先發制人地擊退他人的侵略，特別軍事行動是必要的、及時的措施，是唯一正確的決定。他指俄羅斯與烏克蘭和北約的衝突是「不可避免的」。

1510 普京指，俄羅斯軍隊在頓巴斯為俄羅斯的安全而戰，西方正準備侵犯俄方的領土，包括克里米亞（Crimea），西方並不打算聽取俄方的意見，他們有別的想法。

圖為2022年5月9日，在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上，俄羅斯國防部長紹伊古乘坐被稱為俄羅斯版勞斯萊斯豪華轎車Aurus Senat。它沿着紅場行駛，讓他向士兵致敬禮。（AP）

1502 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，閱兵的空中部分因天氣原因取消。

1500 紅場閱兵儀式開始，克里姆林宮響起鐘聲。