5月9日閱兵・更新｜普京：在烏行動是先發制人地抵禦西方侵略

俄羅斯5月9日慶祝第二次世界大戰衛國戰爭勝利77周年，並在莫斯科紅場舉行閱兵儀式。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在儀式中發表長達11分鐘的演說。



最新消息

1600 普京稱，國家將盡一切努力，照顧因烏克蘭戰爭而遭受喪親之痛的家庭。他指每個士兵和軍官的死亡，對俄羅斯來說都是痛苦的。

1550 普京表示，身處烏克蘭東部頓巴斯地區的軍隊和志願者正在「為祖國和它的未來而戰」。

1545 普京指，北約和烏克蘭正在俄羅斯邊境製造「俄方無法接受」的威脅。

1540 普京說，在基輔，他們說他們可能會獲得核武器，北約開始探索俄羅斯附近的土地，這對俄羅斯和俄方邊界構成明顯威脅，一切都在告訴俄方，他們有必要戰鬥。

1532 普京表示，俄羅斯先發制人地抗擊侵略，這是一個被迫和主權的決定。他說俄方的責任是盡一切努力，令全球戰爭的恐怖不再出現。

圖為2022年5月9日，在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上，俄羅斯國防部長紹伊古乘坐被稱為俄羅斯版勞斯萊斯豪華轎車Aurus Senat。相中的他在胸前劃十字。轎車沿着紅場行駛，讓他向士兵致敬禮。（AP）

1515 普京稱，俄羅斯透過在烏克蘭的軍事行動，先發制人地擊退他人的侵略，特別軍事行動是必要的、及時的措施，是唯一正確的決定。他指俄羅斯與烏克蘭和北約的衝突是「不可避免的」。

1510 普京指，俄羅斯軍隊在頓巴斯為俄羅斯的安全而戰，西方正準備侵犯俄方的領土，包括克里米亞（Crimea），西方並不打算聽取俄方的意見，他們有別的想法。

圖為2022年5月9日，在俄羅斯莫斯科舉行的勝利日閱兵式上，俄羅斯國防部長紹伊古乘坐被稱為俄羅斯版勞斯萊斯豪華轎車Aurus Senat。它沿着紅場行駛，讓他向士兵致敬禮。（AP）

1502 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，閱兵的空中部分因天氣原因取消。

1500 紅場閱兵儀式開始，克里姆林宮響起鐘聲。