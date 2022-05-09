李家超當選香港新任特首　外媒：團結分裂社會是真正考驗

香港修改選舉制度後，首次舉行行政長官選舉，特首選舉唯一候選人李家超以高票當選打破歷屆紀錄。國際社會關注李家超當選有何意義，外媒認為李家超未來施政阻力不會太大，但團結已經分裂的社會將是其真正考驗。



海峽時報：真正考驗在團結分裂社會

該報引述分析人士表示，真正的考驗在於未來的日子，在反政府示威和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行導致3年痛苦動蕩之後，候任領導人將不得不團結分裂的香港社會，並兌現承諾的成果。

聯合早報：李家超沒「蜜月期」

該報引述中國港澳研究會副會長劉兆佳認為，李家超沒「蜜月期」，上任後迫切需要處理一大堆問題，特別是控制新冠肺炎疫情和儘早與中國大陸和海外通關。他亦相信23條立法會是李家超上任後的首要工作。

英國廣播公司：反映北京側重維護國家安全及穩定

BBC指出，輿論普遍認為，在「完善選舉制度」的安排下，這次香港特首選舉和澳門的「一人模式」雷同。獲北京「祝福」的李家超成為迄今唯一候選人，如無意外將篤定成為下屆特首。

評論又指，這一動向反映北京對未來特首的要求，會側重於維護國家安全及穩定。

紐約時報：李家超未來不會遇到多少阻力

該報指出，李家超在鎮壓2019年席捲香港的反政府抗議活動中起了主要作用，他將接管的是一座已被馴服和已被嚇倒的城市。與他的前任不同，李家超在推進強調社會穩定和官員忠誠的立法上不會遇到多少阻力，這兩點是中國共產黨的執政理想。

但李家超將面對的也是一個受新冠病毒大流行和世界上一些最嚴格的限制措施所困擾的城市。香港的經濟正在萎縮，失業率正在上升，愈來愈多的人正在離開，它作為全球金融中心的地位已受到威脅。

雖然中央政府一直對香港行政長官的選舉過程進行嚴格控制，但這次徹底摘下了競爭或反對的面紗。在新選舉法和港區國安法的擠壓之下，親民主陣營實際上已遭到閹割。

美聯社：反映北京確保香港權威不再受質疑

AP引述專家表示，北京支持李家超表明中央政府正在尋找可靠的人選，以確保其在香港的權威不再受到質疑。

日本放送協會：李家超未來控制權會更大

NHK指出，擔心李家超上任後會獲得更多控制權，因為他嚴厲遏制了香港一系列針對政府的民主抗議活動，並導致民主活動人士和民主媒體收緊。

現年64歲的李家超是警察出身，1977年加入警隊成為見習督察。2003年獲保送至英國倫敦皇家防衛學院深造，其後回港升任至助理處長（刑事），其後一直晉升至副處長（管理）。2012年梁振英上任特首後，李家超獲委任為保安局副局長，直至2017年，他打破入境處處長壟斷傳統，坐正保安局局長一職。2021年中李家超突獲委任，接替張建宗出任政務司司長。2022年4月6日，李家超宣布辭職參選特首。