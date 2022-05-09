菲律賓大選小馬可斯勢當選　傳已手握2,000萬票大幅拋離對手1倍

菲律賓全國和地方選舉投票在香港時間5月9日早上6時正式開始、傍晚7時結束，點票進行中。法媒5月9日引述非官方統計稱，小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）料以壓倒性姿態取勝。



菲律賓大選：圖為菲律賓總統候選人小可馬斯的支持者2022年5月9日抵達他位於馬尼拉的競選總部，揮動國旗以示支持。（AP）

法媒引述當地媒體公布菲律賓選舉委員（Commission on Elections）數據稱，在逾60%已通報點票結果的選區中，小馬可斯已獲得逾2,000萬票，大幅拋離對手、現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）的940萬票。

在菲律賓的大選中，取得較多票數者便是贏家，但如果這個勢頭持續，小馬可斯將是自其父、菲律賓已故前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）以來，第一位絕對多數票數的總統。

倘若小馬可斯以壓倒性姿態勝出大選，這也標誌着馬可斯家族的命運出現驚人的轉變。他們一家當年倉皇逃出總統府，30多年後又以勝利者姿態再度入主馬拉卡南宮（Malacañang Palace）。

菲律賓大選：圖為菲律賓總統候選人小可馬斯（Ferdinand Marcos Jr.）2022年5月7日在帕拉尼亞克市（Paranaque）出席造勢活動，並揮動手上國旗。（AP）

5月9日，菲律賓超過6570萬名合資格選民可前往全國37,211個投票站投票，選出新一屆總統、副總統、國會議員以及地方行政長官和議員等。投票站在香港時間晚上7時關閉。選舉初步結果預計在10日淩晨公布。

選前民調結果顯示，馬可斯之子小馬可斯為最熱門人選，其支持率大幅領先羅布雷多、馬尼拉市長（Isko Moreno）和現任參議員的「拳王」帕奎奧（Manny Pacquiao）等候選人。

菲律賓現任總統杜特爾特的長女、達沃市長薩拉（Sara Duterte-Carpio）為小馬可斯的競選搭檔，將角逐副總統一職。她在民調中也顯示出巨大優勢。

菲律賓憲法規定，總統任期6年，不得連任。

菲律賓大選：圖為菲律賓總統候選人小可馬斯的支持者2022年5月9日抵達他位於馬尼拉的競選總部，揮動國旗以示支持。（AP）