解鈴還須繫鈴人　試圖把侵略合理化　外媒解讀普京勝利日發言

俄羅斯在5月9日舉行二戰衛國戰爭勝利日紀念，進行悼念活動與閱兵。總統普京（Vladimir Putin）在紅場上發言。中外媒體均有對此作不同的解讀。



圖為英國衛報在5月9日，就普京發言發表的評論文章。（衛報網頁截圖）

英國《衛報》：普京試圖把侵略合理化

俄羅斯入侵烏克蘭遭遇錯折與屈辱，讓人猜測普京會利用他的講話進一步讓事態升級。值得慶幸的是這並沒有發生，但他利用這機會穩固國內戰事，以毫無根據的斷言和歪曲的事實為停滯不前、非法和野蠻的入侵辯護。

普京一再聲稱基輔正尋求獲得核武，把蘇聯對希特勒的抵抗與普京自己與烏克蘭、西方和北約的對抗作出荒謬的關聯，甚至聲稱美國支持的納粹關係部隊正計劃恐襲頓巴斯及入侵克里米亞。

迄今為止，普京政府在國內實行威權主義，在官方媒體上不懈的宣傳一直發揮着作用，內部異議的聲音被無情鎮壓。民調指國內對普京支持率超過80%，但同一民調發現人們對戰爭深感憂慮。這種不安對普京政權來說目前還不是個問題，但隨著經濟困難逐漸加深，消耗衝突持續下去看不到盡頭，這問題或許最終會發生。

圖為日本朝日新聞在5月10日，就普京發言發表的評論文章。（朝日新聞網頁截圖）

日本《朝日新聞》：普京到底從歷史學了什麼？

蘇聯協助歐洲解放，是眾所周知的歷史。然而，這場由繼任者的普京挑起的戰爭，正正有如當年納粹德國對鄰國人民的肆虐與踐踏。

普京為了證明侵略是正當性，提出烏克蘭發展核武等毫無根據的威脅論，指出俄羅斯「別無他選，只能先發制人」。他還表示，俄羅斯的敵人是美國，聲稱要對抗美國「獨特的價值觀」，要拒絕西方式的民主，保衛自己的強權統治。普京所稱的「不會讓二戰重蹈覆轍」，實為虛言。

包括日本，各國要支持保護烏克蘭主權和領土，不受普京脅迫是很自然的事。如果人們無視以武力改變現狀的片面性，國際社會的和平與安全就無法維持。但是，如果力量相爭的消耗戰繼續下去，流血和破壞將會加深，使用包括核武器在內的大規模殺傷性武器的風險將會增加，僅靠軍援並沒有出路。

圖為人民日報海外版在5月10日，就普京發言發表的署名評論文章。（人民網網頁截圖）

中國《人民日報》海外版：化解烏克蘭危機，解鈴還須繫鈴人

中國有兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。化解當前危機的關鍵，是當事方要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法。

回顧歷史，美國及其主導的北約一直是俄烏沖突的「繫鈴人」。30多年來北約一味追求絕對安全，無視俄羅斯的安全關切，高調推進五輪東擴，埋下俄烏沖突的種子。而在俄烏沖突爆發以來，作為始作俑者和最大推手的美國，在大洋彼岸大搞離岸平衡，在勸和上躲得遠遠，卻在市場上賺得滿滿，軍火熱銷，油氣大賣。

美國對俄羅斯實施全方位、無差別製裁，已經造成兩大惡果：一是嚴重衝擊世界經濟和民生，引發全球糧食、能源、商品價格的飆升，對全球產業供應鏈造成破壞，加劇全球經濟滯脹趨勢和復蘇難度。二是讓冷戰思維死灰復燃，陣營對抗重現歐洲大陸，給全球安全局勢帶來極大不確定性。

歐洲各國應對歐洲安全問題及自身在烏克蘭危機中扮演的角色進行反思。化解安全焦慮的根本之道，是通過政治對話，找到與俄羅斯平等相處、實現歐洲大陸長久和平的辦法。當務之急是拿出誠意推動俄烏對話談判，早日停火止戰。長久之道是擺脫隨美起舞的慣性，摒棄冷戰思維，拒絕陣營對抗，展現獨立的對外政策，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。