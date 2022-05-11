傳日本歐盟領袖12日峰會或談減少對華依賴　北京：不能拿中國說事

日本首相岸田文雄5月12日擬與訪問當地的歐盟領袖會談，事前傳出兩方或商談合作以減少對華依賴的消息，中國外交部10日回應表示，歐盟和日本峰會是他們雙方之間的事，他們不能拿中國說事，更不能干涉中國內部事務。



據日媒報道，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月將訪問日本，12日與岸田文雄舉行定期首腦磋商。

中國外交部5月10日的例行記者會上，有記者提問稱，消息人士指歐盟和日本領導人將於12日在東京舉行峰會，制定貿易技術和供應鍊等廣泛領域的合作藍圖，以減少對華依賴，詢問中方有何評論。

中國：圖為2022年4月6日，中國外交部發言人趙立堅在北京出席外交部例行記者會。（AP）

外交部發言人趙立堅回應指，中方認為歐盟和日本之間的溝通與合作應該有利於促進地區穩定和發展，有利於促進全球供應鏈穩定暢通，當前形勢下，各方應致力於團結，推動開放合作，共同維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，要堅持拆牆而不是堅持築牆，堅持開放而不是隔絕，堅持融合而不是脫鉤，共同努力促進世界經濟穩定復蘇。

趙立堅強調，歐盟和日本峰會是他們雙方之間的事，他們不能拿中國說事，更不能干涉中國內部事務。