烏克蘭・持續更新｜美眾院通過為烏克蘭提供逾4百億美元額外援助

俄烏戰事在5月11日踏入第77日。聯合國數據顯示，截至5月9日午夜，戰爭中已有3,459名平民喪生、傷者人數3,713人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國情報界高層在10日出席國會聽證會時稱，普京已準備讓俄軍在烏克蘭長期作戰，但俄軍能力無法與他的野心匹配。

・德國外交部長貝爾伯克與荷蘭外相胡克斯特拉均抵達烏克蘭首都基輔，貝爾伯克與烏克蘭外長庫列巴等官員舉行會談。

・英媒指，據德國天然氣公司VNG表示，公司將向俄羅斯天然氣工業銀行匯入歐元，並預計在兌換為盧布時不會面臨問題，以符合莫斯科新支付方案的主要要求。

5月11日最新消息

1216 美國眾議院5月10日晚緊急通過了向烏克蘭提供超過400億美元的額外援助方案。眾議院以368票贊成、57票反對的投票結果通過烏克蘭支出法案；投反對票者都是共和黨人。

法案預計很快會提交參議院進行表決。美國總統拜登已要求國會儘快把法案提交給他簽署。

0932 英、美最新情報顯示，俄羅斯2月24日侵略烏克蘭前約一小時，對烏克蘭發動一系列網路攻擊，其中對Viasat的攻擊影響範圍較大，數以萬計網路終端遭破壞至無法修復。

0927 聯合國安理會消息人士向俄羅斯衛星通訊社透露，聯合國安理會5月12日召開烏克蘭人道主義局勢會議。

消息人士說， 「法國和墨西哥提議在星期四召開烏克蘭人道主義局勢會議。即將召開會議的消息已經得到證實。」

另一位消息人士稱，會議定於10時（香港時間晚上10時）舉行。

0850 當地時間10日，英媒援引美國政府官員和巴西石油公司消息人士的話報道稱，美方官員3月先是與巴西政府接觸，隨後在一場非正式會面中詢問巴西石油公司能否增產。巴西石油公司回應說，短期增產不符合公司經營的戰略目標，也存在後勤保障方面的障礙，因而不予考慮。

0804 美國情報部門警告說，俄羅斯總統普京正在為烏克蘭的一場長期戰爭做準備，即使在烏東取得勝利也可能不會結束衝突。

0756 俄衛網：俄羅斯外長拉夫羅夫抵達阿曼訪問。預料他將在馬斯喀特（Muscat）與外交大臣巴德爾（Badr Bin Hamad Al-Busaidi）舉行會談。

拉夫羅夫上次訪問阿曼是在2016年。

0635 阿塞拜疆國家移民局表示，俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，4200多名烏克蘭公民湧入阿塞拜疆。

0500北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）新冠病毒檢測結果呈陽性。斯托爾滕貝格原定於本月14日至15日主持在德國柏林召開的北約成員國外長非正式會議，討論有關俄羅斯和烏克蘭衝突等問題。

0243聯合國大會補選捷克為聯合國人權理事會成員，以接替被暫停成員資格的俄羅斯。

0118 俄羅斯國防部指，過去三天，烏克蘭在蛇島地區損失30架軍用無人機，其中9架是「旗手」攻擊無人機。

0000 德國外長貝爾伯克與荷蘭外相胡克斯特拉訪問烏克蘭，兩人又到首都基輔近郊遭到戰火蹂躪的地區視察，強調要追究俄軍罪行。

貝爾伯克與烏克蘭外長庫列巴等官員舉行會談，她在會後記者會表示，德國將重開在烏克蘭的大使館。

據俄羅斯衛星通訊社指，貝爾伯克又表示德國將擺脫對俄羅斯能源的依賴，直至完全擺脫。

回顧5月10日時局：