烏克蘭・持續更新｜赫爾松州親俄官員：將要求普京接納赫爾松入俄

俄烏戰事在5月11日踏入第77日。聯合國數據顯示，截至5月9日午夜，戰爭中已有3,459名平民喪生、傷者人數3,713人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭赫爾松州軍民行政機構副主席斯特列穆索夫表示，該州當局將向俄羅斯總統普京提出申請，請求加入俄羅斯。

・美國情報界高層在10日出席國會聽證會時稱，普京已準備讓俄軍在烏克蘭長期作戰，但俄軍能力無法與他的野心匹配。

5月11日最新消息

1832 俄羅斯衛星通訊社報道，據烏克蘭赫爾松州（Kherson）軍民行政機構副主席斯特列穆索夫表示，該州當局將向俄羅斯總統普京提出申請，請求加入俄羅斯，他稱「赫爾松市是俄羅斯的，不會在赫爾松州領土上建立赫爾松人民共和國，也不會舉行全民公決。」俄羅斯稱自4月起全面控制赫爾松地區。

1642 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在談到俄烏談判進度時表示，莫斯科與基輔的接觸在進行中。

盧甘斯克人民共和國駐俄羅斯大使米羅什尼克則表示，烏克蘭正在斷絕簽訂和平協議的一切機會。

1423 烏克蘭表示，當地一關鍵天然氣轉運站因俄方行動而要中斷運作，從俄羅斯經烏克蘭輸送到歐洲的近3分之1燃料，都是通過這條輸送管道轉運到歐洲。

1216 美國眾議院5月10日晚緊急通過了向烏克蘭提供超過400億美元的額外援助方案。眾議院以368票贊成、57票反對的投票結果通過烏克蘭支出法案；投反對票者都是共和黨人。

法案預計很快會提交參議院進行表決。美國總統拜登已要求國會儘快把法案提交給他簽署。

0932 英、美最新情報顯示，俄羅斯2月24日侵略烏克蘭前約一小時，對烏克蘭發動一系列網路攻擊，其中對Viasat的攻擊影響範圍較大，數以萬計網路終端遭破壞至無法修復。

0927 聯合國安理會消息人士向俄羅斯衛星通訊社透露，聯合國安理會5月12日召開烏克蘭人道主義局勢會議。

消息人士說， 「法國和墨西哥提議在星期四召開烏克蘭人道主義局勢會議。即將召開會議的消息已經得到證實。」

另一位消息人士稱，會議定於10時（香港時間晚上10時）舉行。

0850 當地時間10日，英媒援引美國政府官員和巴西石油公司消息人士的話報道稱，美方官員3月先是與巴西政府接觸，隨後在一場非正式會面中詢問巴西石油公司能否增產。巴西石油公司回應說，短期增產不符合公司經營的戰略目標，也存在後勤保障方面的障礙，因而不予考慮。

0804 美國情報部門警告說，俄羅斯總統普京正在為烏克蘭的一場長期戰爭做準備，即使在烏東取得勝利也可能不會結束衝突。

0756 俄衛網：俄羅斯外長拉夫羅夫抵達阿曼訪問。預料他將在馬斯喀特（Muscat）與外交大臣巴德爾（Badr Bin Hamad Al-Busaidi）舉行會談。

拉夫羅夫上次訪問阿曼是在2016年。

0635 阿塞拜疆國家移民局表示，俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，4200多名烏克蘭公民湧入阿塞拜疆。

0500北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）新冠病毒檢測結果呈陽性。斯托爾滕貝格原定於本月14日至15日主持在德國柏林召開的北約成員國外長非正式會議，討論有關俄羅斯和烏克蘭衝突等問題。

0243聯合國大會補選捷克為聯合國人權理事會成員，以接替被暫停成員資格的俄羅斯。

0118 俄羅斯國防部指，過去三天，烏克蘭在蛇島地區損失30架軍用無人機，其中9架是「旗手」攻擊無人機。

0000 德國外長貝爾伯克與荷蘭外相胡克斯特拉訪問烏克蘭，兩人又到首都基輔近郊遭到戰火蹂躪的地區視察，強調要追究俄軍罪行。

貝爾伯克與烏克蘭外長庫列巴等官員舉行會談，她在會後記者會表示，德國將重開在烏克蘭的大使館。

據俄羅斯衛星通訊社指，貝爾伯克又表示德國將擺脫對俄羅斯能源的依賴，直至完全擺脫。

回顧5月10日時局：