烏克蘭・持續更新｜澤連斯基感謝美國眾議院通過400億美元援助

俄烏戰事在5月12日踏入第78天。聯合國數據顯示，截至5月9日午夜，戰爭中已有3,459名平民喪生、傷者人數3,713人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭赫爾松州軍民行政機構副主席斯特列穆索夫表示，該州當局將向俄羅斯總統普京提出申請，請求加入俄羅斯。

・烏克蘭表示，當地一關鍵天然氣轉運站因俄方行動而要中斷運作，從俄羅斯經烏克蘭輸送到歐洲的近3分之1燃料，都是通過這條輸送管道轉運到歐洲。

・美國情報界高層在10日出席國會聽證會時稱，普京已準備讓俄軍在烏克蘭長期作戰，但俄軍能力無法與他的野心匹配。

烏克蘭：圖為2022年5月10日，烏克蘭敖德薩的建築物被戰火破壞，消防員在現場工作。（AP）

5月12日最新消息

0713 澤連斯基向法國大學生談話時指，烏克蘭會以重奪土地結束戰爭，又指透過外交達成和談的機會將隨著俄羅斯繼續在烏克蘭干犯戰爭罪行而減少。

0632 澤連斯基發表每日講話，感謝美國眾議院通過400億美元援助烏克蘭法案，形容援助可以加強烏克蘭的國防能力，指款項會用於購買武器、彈藥、支持調查戰爭罪行及推動外交工作等。

0537 俄羅斯宣布制裁俄羅斯天然氣工業股份公司德國分公司（Gazprom Germania），該公司在俄羅斯入侵烏克蘭之後，被德國政府在4月接管。德國經濟部表示正評估制裁的影響，並正等待更多細節。

0527 烏克蘭軍方公布最新戰況，稱俄軍繼續轟炸亞速鋼鐵廠，消息指廠內仍有最多100名平民被困。

0508 烏克蘭起訴一名21歲俄羅斯戰俘，指他涉嫌在2月28日於蘇梅（Sumy）槍殺一名62歲、手無寸鐵的平民。今次亦是烏克蘭首次起訴俄羅斯士兵違反戰爭罪行，當局指該名士兵可能面臨入獄最多15年。

0409 俄羅斯外交部傳召波蘭駐莫斯科大使，就俄國駐華沙大使日前遭示威者淋紅油一事抗議。

0400 英國防長華禮仕（Ben Wallace）訪問華盛頓，向傳媒稱西方國家的目標是確保普京在烏克蘭失利，並認為長遠而言，普京已經失敗。他認為國際社會可以視俄羅斯大不如前，更指中國對俄羅斯持續感到尷尬，北京將莫斯科當成「礙事的朋友」。

0301 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，基輔方面提出以俄羅斯戰俘，交換馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的傷兵，但指雙方仍在談判中，目前未有任何協議。

0241 烏克蘭總統澤連斯基與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話，討論兩國在國防援助、能源合作，以及進一步制裁俄羅斯等議題。

0134 中國前駐烏克蘭大使高玉生日前在中國社會科學院一個講座上談及俄烏局勢對全球金融格局的變化及中國的影響時，形容俄羅斯在這場戰爭中呈現敗軍之象，他認為俄羅斯在經濟、軍事、科技、政治及社會等領域都出現衰落，而且俄軍未能如願速戰速決，令戰事愈是拖延每一攻，對俄羅斯都是沉重的負擔。

高玉生的言論曝光後不久，隨即在中國網站被刪除。

0120 美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在國會聽證會上表示，華府不認為俄羅斯總統普京有意與北約軍隊爆發衝突。他提到，如果俄羅斯與北約開戰，將會導致局勢發展至一個大家都不想見到的情況。

0117 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）與到訪的英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面後舉行聯合記者會，前者指從俄羅斯入侵烏克蘭一事可以見到，莫斯科準備攻擊鄰國，因此芬蘭需要考慮加入北約，指一切原因都是由俄羅斯引起。

約翰遜則強調，北約是一個共同防衛聯盟，並沒有威脅任何國家。

0000 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，烏克蘭戰火持續，影響糧食安全，因此非常憂慮世界各地或可能爆發饑荒。他亦提到繼續就撤離烏克蘭戰亂地區民眾的安排談判，但不認為烏俄兩國短期內可能舉行和談。

回顧5月11日時局：