美國小型飛機機師突然語無倫次　無飛行經驗乘客靠控制塔指示脫險

美國佛羅里達州5月10日發生一宗高空驚魂事件，一架小型飛機的機師在飛行期間突然出現健康惡化，機上乘客在沒有飛行經驗的情況下，靠機場控制塔的員工的指示，安全將飛機降落。



美聯社報道，一架塞斯納（Cessna）280單引擎飛機在巴哈馬（Bahamas）馬施港國際機場（Marsh Harbour International Airport）起飛，之後飛至美國佛羅里達州對開海岸時，匹爾斯堡（Fort Pierce）的航空管制塔接獲該架飛機乘客的緊急求助，指機師突然語無倫次，乘客亦指自己沒有飛行經驗。

匹爾斯堡的航空交通管制員詢問飛機的位置，該名乘客表示不知道，只稱面前是佛羅里達海岸。管制員於是冷靜地指示乘客嘗試穩定機身，繼續沿海飛行，其後交由棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）的控制塔跟進協助。

該機場的其中一名空中交通管制員摩根（Robert Morgan）接手後，安撫乘客保持冷靜，教導對方飛往機場及如何減速降落，最終有驚無險。美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）證實肇事飛機上只有機師和乘客兩人，當局亦正調查事件，但沒有透露該名機師的身份或情況。