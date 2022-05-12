新冠肺炎︱白宮：美國染疫相關死亡人數突破100萬　降半旗致哀

白宮5月12日正式宣布在美國國內，與新冠肺炎（COVID-19）相關的死亡人數已突破100萬，總統拜登（Joe Biden）指示降半旗致哀。



據英國廣播公司（BBC）報道，拜登形容這是一個悲慘的里程碑（tragic milestone），每宗死亡個案都是無法填補的損失。

每327人有1人染疫亡

英媒之前在5月11日根據其統計稱，新冠肺炎在美國肆虐2年後，死亡人數已突破100萬，這約相等於每327名美國人中就有1人死於新冠肺炎。

白宮指，拜登將在上午召開第二屆的全球新冠肺炎峰會，商討抗疫。

美國疫情：紐約民眾2022年5月10日舉行儀式，悼念在疫情期間染疫喪命的外賣速遞員及出租車司機（Getty）

全球確診有下降趨勢 美洲非洲除外

世界衛生組織11日晚發表的每周疫情報告指，全球新增確診個案有下降趨勢，新一周錄得350萬新個案、逾2.5萬死亡個案，分別較前一周下跌12%及25%，但有兩個地區的新確診個案數字錄得上升，為美洲與非洲，分別升14%與12%。

美國疾病控制和預防中心（CDC）稱截至2022年2月，美國逾半（57.7%）人口已有新冠病毒抗體；在兒童和青少年這個大部份已接種的群體中，四分之三有新冠病毒抗體。

若按美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國累計確診數目為8,222萬宗，累計死亡人數為998,997人。