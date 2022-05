烏克蘭・持續更新｜歐盟1950億歐元計劃　5年後停購俄羅斯能源

俄烏戰事在5月13日踏入第79天。聯合國數據顯示,截至5月11日午夜,戰爭中已有3,541名平民喪生、傷者人數3,785人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點:

・芬蘭總統及總理正式表態支持該國加入北約,稱此舉事不宜遲。芬蘭有1340公里的邊界與俄羅斯接壤,俄羅斯入侵烏克蘭,導致芬蘭內部支持加入的討論和聲浪增加。

・俄羅斯回應稱,將不得不採取技術式軍事手段或其他手段,以消除芬蘭和瑞典加入北約所造成的威脅。

5月13日最新消息

2200 俄羅斯總統普京5月13日與德國總理朔爾茨進行75分鐘通電話,稱俄羅斯正與烏克蘭的「納粹意識形態」鬥爭。克里姆林宮在兩人通話後發聲明說:「武裝分子鼓吹納粹意識形態和使用恐怖手段,多次違反了國際人道主義法,應該注意。」

普京重申,軍事行動旨在保護烏克蘭東部講俄語的居民。普京還指責基輔阻撓和平談判。

理朔爾茨在通話中敦促普京儘快在烏克蘭停火。

2157 瑞士政府5月12日透露,根據相關制裁措施,截至目前瑞士凍結的俄羅斯資產價值總數從4月7日的75億瑞士法郎下降為63億瑞士法郎。同時,瑞士解凍了34億美元俄羅斯資產。

1903 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)說,歐盟將為烏克蘭進一步提供價值5億歐元的軍事援助。他還說對歐盟就俄羅斯石油禁運在未來幾天達成一致持樂觀態度,相信在未來幾天可對俄羅斯石油實施禁運達成協議。

他5月13日在德國北部舉行的七國集團外交部長會議期間對媒體說,軍事援助將用於坦克和大炮等重型武器,使歐盟的援助達到約20億歐元。

1814 俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)在社交媒體發文,他認為西方對俄羅斯實施制裁,將導致建構新的安全架構,以及形成基於務實準則的新的國際聯盟。

1757 烏克蘭罕見公布烏軍陣亡人數,國家衛隊首長Oleksiy Nadtochy在11日的網上記者會表示,自2月24日俄羅斯入侵以來,國家衛隊561人死亡,以及1697名士兵受傷。

1508 德國國會下議院12日通過一項確保能源供應的新版法案,包括在緊急情況下可能徵用關鍵能源基礎設施及資產。

1355 美國戰爭研究所(Institute for the Study of War)指,俄軍很可能已控制整個魯別日諾耶(Rubizhne),預計未來數天會對北頓涅茨克(Severodonetsk)發動地面攻擊。

1145 聯合國難民署最新數據顯示,自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今,已有超過600萬難民逃出烏克蘭。許多難民到達鄰國後,還會繼續前往其他國家,其中9成難民為婦孺,因18至60歲符合參軍資格的男性不被允許離境。

0850 芬蘭外長哈維斯托表示,政府將於星期日提出加入北約的議案,國會最快周一進行審議表決。哈維斯托指出,這次是首次有大部分芬蘭人支持國家加入北約,會繼續與同樣有意加入北約的瑞典保持緊密聯繫。

0845 聯合國安理會成員以33票對2票,通過調查俄羅斯軍隊在佔領烏克蘭首都周邊地區時的暴行。表決前,烏克蘭官員以視像方式在會議上發言,指俄羅斯干犯的罪行多不勝數,包括酷刑、強逼失踪、強姦等罪行。

0725 德國下議院通過保障能源供應法案新版本,內容包括在緊急情況下,當局可以徵用重要能源基建及資產。有關法案仍需等待上議院表決,並可能在通過後即時引用,以解決由俄羅斯石油公司(Rosneft)擁有的施韋特(Schwedt)煉油廠控制權問題。

0713 美國防長奧斯汀(Lloyd Austin)與烏克蘭防長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)通話,討論烏克蘭東部局勢,並協調美國及國際援助工作,確保烏克蘭有足夠能力反擊俄羅斯的侵略。

0629 美國國會通過400億美元援助烏克蘭法案遇到阻力,肯塔基州共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)要求加入條款,設立特別總監負責監察費用去向,因此有關議案被迫延至下週表決。

0603 烏克蘭總統澤連斯基指,俄軍破壞570間醫療設施及101間醫院,並指北部有學校遭到炮轟。

0440 七國集團(G7)外長一連三天在德國舉行會議,討論烏克蘭局勢,烏克蘭及摩爾多瓦外長亦獲邀參與。

0422 歐盟委員會表示會與歐盟成員國政府合作,協助烏克蘭出口數以百萬噸的穀物。烏克蘭去年是全球第四大穀物出口國,亦是最大葵花籽油生產國之一。俄羅斯入侵烏克蘭之後,當地港口遭俄軍艦艇封鎖,導致大批產品無法經黑海運到其他地方,更可能令非洲等貧窮地區面臨糧食危機。

0410 烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)在Twitter留言,呼籲德國企業從俄羅斯遷到烏克蘭,為歐洲和平作出真誠的貢獻。

0313 彭博社引述國際能源署一份報告指,俄羅斯今年平均每月從出口石油獲利200億美元,當中有43%的出口都是輸往歐盟國家。不過報告提到,俄羅斯的供應在4月降至每天100萬桶,比原先的每天800萬桶明顯減少,意味外國制裁及杯葛對俄羅斯經濟的影響可能逐漸浮現。

0207 一個澤連斯基親筆簽名的棒球在拍賣中以5萬美元賣出,拍賣行宣布捐出其中1.5萬美元予援助受戰火影響的烏克蘭民眾,另外賣家亦會向全球非牟利組織Americares捐出部分金額。

0152 烏克蘭指俄軍後勤支援船博布羅夫號(Vsevolod Bobrov)遇襲起火,目前已經由蛇島附近拖回克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾(Sevastopol),但沒透露攻擊規模。

0140 聯合國兒童基金會(UNICEF)指出,當局證實4月有近100名兒童在烏克蘭身亡,認為實際數字可能更高,而且俄烏戰爭正導致烏克蘭出現保護兒童及他們權益危機。

0053 法國總統馬克龍發表聲明,表示全面支持芬蘭加入北約的決定。

0000 聯合國人權理事會以33票贊成、2票反對、12票棄權,通過調查俄軍在烏克蘭涉嫌違反戰爭的指控。中國及厄立特里亞(Eritrea)投下反對票。

0000 聯合難民署的數據顯示,俄烏戰爭爆發至今,已經導致有600萬名烏克蘭人到鄰國避難,當中大部分都是湧到波蘭,其次是匈牙利、摩爾多瓦、羅斯福及斯洛伐克。另外當局亦估計烏克蘭境內有數以百萬計民眾流離失所,而且有無數報告提到不少烏克蘭人被強迫送到俄羅斯,當中包括兒童。

圖為5月8日,烏克蘭基輔外郊一架被擊毀的俄羅斯坦克,有烏克蘭居民在現場拍照(AP)

回顧5月12日時局: