英國派對門｜倫敦警方再發出超過50張罰款通知書　總數破百

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在防疫措施生效期間在首相府舉行派對事件，倫敦警方5月12日再發出超過50張定額罰款通知書，意味至今共有逾百人遭當局罰款。



天空新聞（Sky News）報道，倫敦警方表示，截至12日，「派對門」事件中已經有超過100人收到違反防疫規定的罰款通知書，首相府證實，約翰遜並沒有收到新罰單，但強調如果他、財相或內閣秘書再收到罰單，當局會公開消息。

約翰遜其後亦否認自己或妻子西蒙茲（Carrie Johnson，舊姓Symonds）再被當局罰款。

派對門發生於2020年6月19日，首相府為約翰遜舉行生日會，事件曝光後，倫敦警方展開調查，並分別於3月底及4月向合共50人開出每人50英鎊的罰單，當中包括約翰遜夫婦及財相辛偉誠（Rishi Sunak），亦令約翰遜成為首位因為違法而被懲罰的在任首相。

事件亦打擊執政保守黨的聲譽，在野工黨批評約翰遜知法犯法，因此要求對方下台。不過工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）亦被揭發涉嫌違反防疫規定而被警方調查，他承諾假如收到罰單，自己就會辭職。