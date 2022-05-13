烏克蘭「兵家必爭之地」魯別日諾耶　美智庫：俄軍或已全面控制

美國一智庫5月12日稱，俄羅斯與烏克蘭部隊在盧甘斯克工業帶僵持數週後，俄軍可能已控制整個魯別日諾耶（Rubizhne）。現在看來，烏克蘭在當地抵抗實際已結束。



烏克蘭本在該區極力抵抗。烏國防部12日發布照片，顯示俄羅斯在強行渡過盧甘斯克（Luhansk）小鎮Bilohorivka附近的北頓涅茨克河（Siverskiy Donets）時遭烏軍伏擊，約有73輛坦克及裝甲車被摧毀，當中包括40多輛坦克、多輛BTR-D、BTR、MTLB等裝甲車也在突襲中損毀。

烏軍將俄軍在北頓涅茨克河搭建的浮橋炸毀後，開始與俄軍交戰。美國地理空間情報公司BlackSky有衛星圖像顯示，烏軍持續反擊，遏阻敵方攻勢。盧甘斯克地區軍事管理局長海迪（Serhiy Hayday）11日稱，烏軍持續將俄羅斯搭建的浮橋炸摧毀，遏阻俄軍推進。

俄軍自3月進行休整及重整，之後將部隊重新集中在頓巴斯地區。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月30日，鏡頭下位於Raigorodka附近北頓涅茨克河上，一條被摧毀的烏克蘭鐵路橋。（AP）

而在盧甘斯克（Luhansk），美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）12日指，俄軍可能已放棄從伊久姆（Izium）、經斯拉維揚斯克（Slovyansk）和傑巴利采沃（Debaltseve）攻入盧甘斯克這條戰線。

根據戰爭研究所，截至12日，俄軍或已完全控制魯別日諾耶並佔領Voevodivka鎮，料未來數天會對北頓涅茨克（Severodonetsk）發動地面攻擊。Voevodivka鎮位於北頓涅茨克北部。

戰爭研究所稱：「俄羅斯在這個地區的行動相對成功，結合他們從伊久姆推進失敗，且嘗試推進（伊久姆）的精力顯著降低， 暗示他們可能已放棄伊久姆戰線」。