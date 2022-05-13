Elon Musk撐特朗普？稱將解禁Twitter賬戶　最新推文卻似另有暗示

全球首富、美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）斥巨資收購Twitter後，外界關注他是否會解除Twitter對美國前總統特普（Donald Trump，又譯作川普）的永久停權。



馬斯克10日接受媒體訪問時證實將解禁。然而他13日約早上6時發文寫道，「雖然我覺得2024年（總統大選）有一個不那麼分化的候選人會更好，但我仍然認為特朗普應可恢復使用Twitter」。

Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

有輿論認為Elon Musk主張「絕對言論自由」，會導致Twitter平台上的仇恨及不實資訊息泛濫，也有人質疑，他此舉是支持特朗普的表現。不過他13日的推文似暗示，並不支持特朗普再次競選美國總統，只是仍然堅信特朗普應能繼續使用Twitter。

馬斯克10日接受英媒訪問時批評，Twitter將特朗普停權的決定「在道德上是錯誤的」，永久禁令會傷害大眾對Twitter的信任。馬斯克還說，身為Twitter持有人的他，將解除Twitter對特朗普的封禁。

他也發文指出，現任總統拜登（Joe Biden）最大的錯誤就是「以為自己被選出來改變國家，但其實大家只是想要少點『抓馬』（drama）」。