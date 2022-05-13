特首選舉｜中國外交部：逾80%受訪者滿意新選制下特首選舉

中國外交部發言人趙立堅5月13日在例行記者會上表示，民調結果充分說明香港社會廣泛認同特區新選舉制度，高度認可新任行政長官的人選及其施政綱領。



有記者提問，12日香港紫荊研究院最新民調顯示，83.2%受訪者關注第六任香港特首選舉；81.6%受訪者對新選舉制度下首次特首選舉表示滿意；75.3%受訪者認同新特首人選提出的施政方向。發言人對此有何評論？

發言人表示，「我注意到了有關的民調結果。這充分說明香港社會廣泛認同特區新選舉制度，高度認可新任行政長官的人選及其施政綱領，對香港邁向『由治及興』的新征程寄予了熱切期望。這與個別西方國家和機構相互勾連炮製所謂民意對行政長官選舉大肆污衊抹黑，形成了鮮明對比」。

趙立堅指出，此次香港特區行政長官選舉的全過程，展現了香港社會團結一心、奮發進取的良好風貌。這是民主精神的真正體現，也是港人「獅子山精神」的生動展現。完善後的香港新選制，全面準確貫徹了「一國兩制」方針和基本法，與香港國安法深入實施一道，促進了香港社會的團結和諧，優化提升了香港的營商環境，為香港實現長治久安和長遠發展提供了有力制度支撐。任何妄想干擾破壞香港特區繁榮穩定的圖謀，都註定徒勞無功。

發言人強調，展望未來，香港積極融入國家發展大局，將獲得無比廣闊的發展空間。香港所具有的市場化、國際化、法治化等特色優勢將得到充分發揮。正如一首家喻戶曉的歌中所唱，「在獅子山下且共濟，理想一起去追」，大家用艱辛努力寫下那不朽香江名句， 中方相信、也祝福香港將在新起點上再創新輝煌。