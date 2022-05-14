烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：爭取撤走亞速鋼鐵廠傷兵

俄烏戰事在5月14日踏入第80天。聯合國數據顯示，截至5月12日午夜，戰爭中已有3,573名平民喪生、傷者人數3,816人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基稱已準備好與俄羅斯總統普京（又譯作普丁或蒲亭）進行面對面會談，但不要有中間人。

・烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）13日在Facebook發文，稱烏軍迫使俄軍將其目標降至行動及戰術層面，以及正在進入長期作戰的階段。

・衛星圖片顯示烏軍的反擊行動持續，至少3條在哈爾科夫地區的橋樑已被催毀。俄軍曾3度在北頓涅茨河欲建浮橋，但都被炸毀。

・俄軍在頓巴斯加強兵力，而烏軍在北頓涅茨河繼續阻止俄軍推進，但有可能無以為繼。

・烏克蘭法院13日展開預審聽證，這是自俄軍2月24日侵烏以來，首次審判涉嫌犯下戰爭罪的21歲俄軍，他被控殺害一名手無寸鐵的62歲平民。倘罪成，他面臨終身監禁的刑罰。

・芬蘭總統及總理正式表態支持該國加入北約，瑞典料將緊隨其後。芬蘭計劃在15日呈交第二份白皮書。俄羅斯稱如芬蘭繼續申入北約，將被迫採取反制行動。

5月14日最新消息

0710 烏克蘭總統澤連斯基在每日講話指，全國民眾正以一切方式趕走俄軍，但現在難以預計戰爭何時結束，稱視乎烏克蘭的夥伴、歐洲國家及整個自由世界的行動。他亦提到烏克蘭與不少人溝通，嘗試協助亞速鋼鐵廠內的守軍與傷兵撤離，但承認談判困難。

0605 烏克蘭軍方表示根據國際人道法，準備將陣亡俄軍士兵遺體送回俄羅斯。當局同日將基輔及切爾尼哥夫地區收集到的俄軍遺體搬上冷凍車卡，消息指全國其他地區亦有多輛貨運列車候命。

俄羅斯曾在3月25日承認有1351名俄軍士兵喪生，之後再沒公布數字；烏克蘭方面則指俄軍的死亡人數為大約2萬。

0530 烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）稱，基輔方面準備起訴41名俄軍士兵，指他們違反戰爭罪行，包括轟炸平民建築物、殺害民眾、強姦及搶掠等，目前未知有多少人會缺席審訊。

0410 美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）批評俄羅斯利用聯合國安理會散播假消息，強調華府在烏克蘭參與生化武器的言論不實及荒謬。米爾斯同時警告，國際社會需要密切留意俄羅斯會否發動嫁禍的生化攻擊。

0356 《日經新聞》報道，阿里巴巴的俄羅斯聯營公司削減大約40%員工，當中商貿部門最受影響。報道引述一名知情員工指，部分受影響員工決定自願離職或調派到其他部門，但未知會否進一步裁員。

0328 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，當局與俄羅斯討論安排亞速鋼鐵廠內烏克蘭士兵撤離的計劃陷入困難，她指結果或不是符合大家的希望，但政府的工作是安排所有人活著離開。

0240 俄羅斯塔斯社（Tass）報道，格魯吉亞自稱獨立的親俄地區南奧塞梯（South Ossetia）宣布在7月17日舉行公投，決定是否加入成為俄羅斯一部分。南奧塞梯在2008年宣稱獨立，並獲莫斯科提供經濟援助，當地民眾亦獲俄羅斯公民身份，該地區亦有俄軍部署。

0234 烏克蘭國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受英國天空新聞訪問時認為，俄烏戰爭可能在8月中進入轉捩點，預計戰爭或在今年底前結束。

0204 烏克蘭防長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在Facebook表示，俄烏戰爭正進入新而漫長的階段。他指出烏克蘭的目標是在國際認可的境界內恢復主權及領土完整，並專注於為一百萬名民眾提供裝備應對敵人，同時呼籲全國民眾需要在這個極為困難的時刻團結和耐心，警告未來數週仍會非常艱辛。

0114 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）及美國總統拜登（Joe Biden）通話，他們對俄烏戰爭感到非常憂慮，他亦提及芬蘭邁向加入北約的下一步，並感謝華府提出一切必要支援。

0051 俄羅斯電力公司RAO Nordic宣布，由於收費供電費用遇到困難，因此決定從當地時間14日深夜1時開始，停止向芬蘭供應電力。芬蘭國家電網Fingrid指，俄羅斯的供電佔芬蘭全國用電量大約10%，當局可以從瑞典及增加本地發電量以彌補不足，強調當地電力供應充足。

0046 美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯防長紹伊古（Sergey Shoygu）通話，是雙方在2月18日以來的首次對話。奧斯汀在通話中敦促俄羅斯即時在烏克蘭停火，並強調維持溝通渠道的重要。

0000 土耳其總統埃爾多安反對芬蘭及瑞典有意申入北約。

0000 俄羅斯聯邦常駐聯合國第一副代表波利揚斯基在他的Telegram頻道上寫道，俄羅斯計劃在13日的聯合國安理會會議上提交美國在烏克蘭進行軍事生物活動的新證據。

波利揚斯基表示：「我們要求聯合國安理會召開一次公開會議，以提交有關美國在烏克蘭的生物實驗室進行軍事生物計劃的新證據。會議預定於5月13日上午10點（香港時間10點）舉行。」

3月6日，俄羅斯國防部報告稱，烏克蘭有研發生物武器部件的實驗室。該部發言人科納申科夫稱，其活動由美國防部資助。

俄羅斯此前要求聯合國安理會就此問題召開會議，但該組織表示無法檢查生物實驗室。

聯合國裁軍事務副高級代表馬克萊姆（Thomas Markram）13日稱，應啟動《禁止生物武器公約》（Biological Weapons Convention，簡稱BWC）機制以因應俄羅斯的關切。

0000 俄羅斯國防部長紹伊古與美國國防部長奧斯汀自2月18日以來首次對話。這是俄軍開進烏克蘭後，兩人第一次通話。

根據美國防部發表的一份聲明，奧斯汀敦促俄羅斯立即停火，並利用這一呼籲強調保持通訊線路的重要性。

0000 摩爾多瓦親俄地區德涅斯特河沿岸當局5月13日聲稱，首府蒂拉斯波爾（Tiraspol）的油庫等基礎設施遭汽油彈攻擊，火勢很快就被撲滅。

0000 文件草稿顯示，歐盟委員會有意公布一份1,950億歐元（約1.6萬億港元）的計劃，2027年底前停止進口俄羅斯化石燃料。

0000 俄羅斯總統普京5月13日與德國總理朔爾茨進行75分鐘通電話，稱俄羅斯正與烏克蘭的「納粹意識形態」鬥爭。普京重申，軍事行動旨在保護烏克蘭東部講俄語的居民。普京還指責基輔阻撓和平談判。

回顧5月13日時局：