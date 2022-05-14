烏克蘭・持續更新｜美俄防長開戰以來首度通話　奧斯汀要求即停火

俄烏戰事在5月14日踏入第80天。聯合國數據顯示，截至5月12日午夜，戰爭中已有3,573名平民喪生、傷者人數3,816人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基稱已準備好與俄羅斯總統普京（又譯作普丁或蒲亭）進行面對面會談，但不要有中間人。

・烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）13日在Facebook發文，稱烏軍迫使俄軍將其目標降至行動及戰術層面，以及正在進入長期作戰的階段。

・衛星圖片顯示烏軍的反擊行動持續，至少3條在哈爾科夫地區的橋樑已被催毀。俄軍曾3度在北頓涅茨河欲建浮橋，但都被炸毀。

・俄軍在頓巴斯加強兵力，而烏軍在北頓涅茨河繼續阻止俄軍推進，但有可能無以為繼。

・烏克蘭法院13日展開預審聽證，這是自俄軍2月24日侵烏以來，首次審判涉嫌犯下戰爭罪的21歲俄軍，他被控殺害一名手無寸鐵的62歲平民。倘罪成，他面臨終身監禁的刑罰。

・芬蘭總統及總理正式表態支持該國加入北約，瑞典料將緊隨其後。芬蘭計劃在15日呈交第二份白皮書。俄羅斯稱如芬蘭繼續申入北約，將被迫採取反制行動。

5月14日最新消息

0051 俄羅斯電力公司RAO Nordic宣布，由於收費供電費用遇到困難，因此決定從當地時間14日深夜1時開始，停止向芬蘭供應電力。芬蘭國家電網Fingrid指，俄羅斯的供電佔芬蘭全國用電量大約10%，當局可以從瑞典及增加本地發電量以彌補不足，強調當地電力供應充足。

0046 美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯防長紹伊古（Sergey Shoygu）通話，是雙方在2月18日以來的首次對話。奧斯汀在通話中敦促俄羅斯即時在烏克蘭停火，並強調維持溝通渠道的重要。

0000 土耳其總統埃爾多安反對芬蘭及瑞典有意申入北約。

0000 俄羅斯聯邦常駐聯合國第一副代表波利揚斯基在他的Telegram頻道上寫道，俄羅斯計劃在13日的聯合國安理會會議上提交美國在烏克蘭進行軍事生物活動的新證據。

波利揚斯基表示：「我們要求聯合國安理會召開一次公開會議，以提交有關美國在烏克蘭的生物實驗室進行軍事生物計劃的新證據。會議預定於5月13日上午10點（香港時間10點）舉行。」

3月6日，俄羅斯國防部報告稱，烏克蘭有研發生物武器部件的實驗室。該部發言人科納申科夫稱，其活動由美國防部資助。

俄羅斯此前要求聯合國安理會就此問題召開會議，但該組織表示無法檢查生物實驗室。

聯合國裁軍事務副高級代表馬克萊姆（Thomas Markram）13日稱，應啟動《禁止生物武器公約》（Biological Weapons Convention，簡稱BWC）機制以因應俄羅斯的關切。

0000 俄羅斯國防部長紹伊古與美國國防部長奧斯汀自2月18日以來首次對話。這是俄軍開進烏克蘭後，兩人第一次通話。

根據美國防部發表的一份聲明，奧斯汀敦促俄羅斯立即停火，並利用這一呼籲強調保持通訊線路的重要性。

0000 摩爾多瓦親俄地區德涅斯特河沿岸當局5月13日聲稱，首府蒂拉斯波爾（Tiraspol）的油庫等基礎設施遭汽油彈攻擊，火勢很快就被撲滅。

0000 文件草稿顯示，歐盟委員會有意公布一份1,950億歐元（約1.6萬億港元）的計劃，2027年底前停止進口俄羅斯化石燃料。

0000 俄羅斯總統普京5月13日與德國總理朔爾茨進行75分鐘通電話，稱俄羅斯正與烏克蘭的「納粹意識形態」鬥爭。普京重申，軍事行動旨在保護烏克蘭東部講俄語的居民。普京還指責基輔阻撓和平談判。

回顧5月13日時局：