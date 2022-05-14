英國制裁普京緋聞情婦卡巴耶娃　西方制裁曝光俄總統「核心內圍」

英國5月13日宣布，制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普京或蒲亭等）「核心內圍」12名成員。當中包括他的「緋聞情婦」、奧運前體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva），英國政府形容她「被指與普京有密切的私人關係」。



英國政府13日發聲明表示，卡巴耶娃「據傳」是普京的女友。美國《華爾街日報》也曾報道，美國官員認為她是普京的女友，與他育有至少3名子女。不過，克里姆林宮與她一直都以來否認兩人關係。

英國13日宣布，制裁對象包括卡巴耶娃與她的祖母、普京前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya，兩人2014年離婚）及普京表親羅曼（Roman Putin）。普京的堂、表兄弟姐妹，以及密友普列霍夫（Alexander Plekhov）亦榜上有名。由普列霍夫控制的俄羅斯Vital開發公司（Vital Development Corp.），亦因他與普京的關係得益。

圖右為普京前妻柳德米拉。（Getty Images）

英國政府指，普京「核心內圍」12名成員被指替普京隱匿財富，換取政府高職及財富。

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）發聲明稱：「我們正揭露並瞄準支撐普京豪奢生活方式的黑暗網絡，並加強打擊其核心圈子的惡行。」她稱：「我們將繼續對所有幫助和助長普京侵略行為的人實施制裁，直到烏克蘭得勝。」

5月初有報道稱，歐盟準備對俄進行新一輪制裁，對象包括卡巴耶娃。《華爾街日報》4月24日引述多位知情官員報道，華府曾擬裁卡巴耶娃，認為她負責協助普京隱匿財產，惟憂此舉會導致局勢惡化，於是擱置。

俄羅斯前體操國手卡巴耶娃，她被指是普京的緋聞情婦，與他育有子女。（GettyImages）

俄羅斯官方公布普京的資產，僅一個位於聖彼得堡的小單位及兩部1950年代的蘇製汽車，但西方媒體披露稱，普京有一艘價值5.66億鎊的豪華遊艇，以及被稱為「普京宮殿」（Putin Palace）的物業，它被指由商人羅滕貝格（Arkady Rotenberg）出面持有。

英國稱普京真正的「錢包」隱藏在他的「核心內圍」網絡中，它是由普京家人、兒時玩伴以及由他一手揀選出來的俄羅斯精英組成。