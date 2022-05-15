烏克蘭．持續更新｜芬蘭冀可以爭取土耳其支持加入北約

俄烏戰事在5月15日踏入第81天。聯合國數據顯示，截至5月12日午夜，戰爭中已有3,573名平民喪生、傷者人數3,816人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・芬蘭總統尼尼斯托與俄羅斯總統普京（又譯作普丁或蒲亭）通電話，並告訴普京芬蘭將在未來數天決定尋求成為北約成員國。

・烏克蘭軍方表示，俄軍正從烏北部哈爾科夫（Kharkiv）地區撤出，烏軍在激烈反攻中取回一些位於哈爾科夫東部的村落地區。

・烏克蘭總統澤連斯基稱已準備好與俄羅斯總統普京進行面對面會談，但不要有中間人。

・衛星圖片顯示烏軍的反擊行動持續，至少3條在哈爾科夫地區的橋樑已被催毀。俄軍曾3度在北頓涅茨河欲建浮橋，但都被炸毀。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月14日在基輔街頭，牆上寫有反戰標語與圖像（AP）

5月15日最新消息

0348 挪威外相Anniken Huitfeld表示，奧斯陸方面完全支持芬蘭及瑞典加入北約，她指這三個北歐國家在二戰後選擇不同路線，但認為今次可以加強三國合作。

0325 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）通話，再次譴責普京在烏克蘭發動危害極大的戰爭，同時重申支持烏克蘭民眾及當地領土完整。兩人亦討論北約維持強大的震懾及防衛力。

0146 芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）出席北約會議前表示，有信心就加入北約一事與土耳其達成共識，獲對方支持。

0136 匈牙利首位女總統諾瓦克（Katalin Novak）發表就職演說，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，強調匈牙利一直會反對任何復辟蘇聯的舉動。她表示上任後會首先出訪波蘭，嘗試改善兩國關係。

0117 土耳其稱願意與芬蘭及瑞典討論對方申請加入北約的問題。

0007 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，西方國家向俄羅斯發動「全面的混合戰爭」，而且難以預計戰爭何時結束。他亦稱這場戰爭的後果影響全世界，但重申西方嘗試孤立俄羅斯的企圖不會成功。

0000 流亡海外的俄羅斯前總理卡斯亞諾夫（Mikhail Kasyanov）接受《德國之聲》（DW）訪問時認為，普京對俄烏戰爭的信心開始動搖，並估計對方被其將領誤導戰況。

回顧5月14日時局：