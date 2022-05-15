芬蘭高層決定申入北約　美媒：俄羅斯生氣但無力阻止

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）和芬蘭總理馬林（Sanna Marin）就芬蘭安全政策決定舉行聯合記者會，兩人稱芬蘭總統和政府外交與安全政策部長級委員會批准芬蘭加入北約（NATO）的申請。芬蘭國會16日開會審議芬蘭加入北約的申請。



芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）5月15日表示，芬蘭的紙質申請可能會於18日提交北約。

美媒5月15日稱，俄羅斯因此事而生氣，但無力阻止芬蘭加入北約。

俄羅斯衛星通訊社5月15日稱，瑞典《晚報》（Aftonbladet）表示，哈維斯托說芬蘭5月18日可能會申請加入北約，然後芬蘭外交部和國防部率領的代表團將開始與北約談判。他稱俄羅斯可能會以「傳統軍事威脅」來回應芬蘭的決定，而芬蘭正為此作準備。

俄無力作出軍事威脅

《華盛頓郵報》5月15日稱，俄羅斯因芬蘭決定加入北約而生氣，但無力阻止。其中一個原因是，俄羅斯軍隊在烏克蘭陷入激烈的戰鬥，俄軍損失很多軍人和裝備，導致他們要將軍人從與芬蘭接壤的邊境調到烏克蘭。這令俄羅斯能在軍事上威脅芬蘭的能力大為降低。

北約：圖為2017年5月25日，比利時布魯塞爾北約總部外的成員國旗幟，戰機在上空飛過。（Getty）

芬蘭對俄能源依賴少

芬蘭在天然氣、石油、以及電力供應方面對俄羅斯的依賴較少，令俄羅斯不能用切斷能源供應來阻止芬蘭加入北約。俄羅斯本來向芬蘭供應少量天然氣和石油，惟芬蘭已準備好切斷供應，與歐盟的決定保持一致。

來自俄羅斯的電力僅佔芬蘭整體用電量約10%，因此俄羅斯也不能用切斷電力供應來威脅芬蘭。俄羅斯國營企業統一電力進出口公司（Inter RAO）北歐子公司以芬蘭沒繳費為由，於5月13日宣布將暫停向芬蘭供電。芬蘭電力營運商Fingrid指，俄羅斯暫停向芬蘭供電後，境內電力供應沒受威脅，喪失的進口電力可透過從瑞典輸入更多電力取代，也可由國內發電彌補。

芬蘭能應對俄方網攻

該報5月15日稱，俄羅斯有可能嘗試對芬蘭基建設施發動網絡攻擊或發動混合戰爭，以企圖改變芬蘭民眾的意見。但芬蘭軍事情報部門前主管托韋里（Pekka Toveri）指，芬蘭擁有高度發展的系統，能夠應對這些攻擊。他指俄羅斯沒政治、軍事或經濟能力來威脅芬蘭。

普京：圖為2022年5月11日，俄羅斯總統普京在索契主持會議。（AP）

俄烏戰事改變民意

芬蘭自第二次世界大戰以來，一直採取軍事中立政策，沒加入北約。哈維斯托5月13日表示，俄羅斯2月24日起入侵烏克蘭，很大程度改變歐洲的安全狀況，同時改變芬蘭人加入北約的意願，目前是歷史上首次有大部份芬蘭人都希望加入北約。

美國有線新聞網絡（CNN）14日稱，一些民意調查顯示，本來只有約30%芬蘭受訪者支持加入北約，在俄羅斯侵烏後，支持加入北約的受訪者人數已升至佔近80%。如此變化，並非俄羅斯樂見。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）5月14日表稱芬蘭放棄傳統的軍事中立政策將會是錯誤。俄羅斯外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）5月14日稱，若芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯不會作出情緒化決定，而是要在進行徹底分析之後才作出反應。