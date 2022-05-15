烏克蘭・持續更新｜瑞典國會就是否申入北約進行辯論

俄烏戰事在5月16日踏入第82天。聯合國數據顯示，截至5月12日午夜，戰爭中已有3,573名平民喪生、傷者人數3,816人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・瑞典執政黨社會民主黨稱同意支持國家申論加入北約（NATO）。這將為該國正式向北約申請鋪路。在在野黨已表態支持的情況，現在國會進行辯論。

・芬蘭總統和政府外交與安全政策部長級委員會批准芬蘭加入北約的申請。芬蘭國會16日開會審議芬蘭加入北約的申請。

・烏克蘭軍方表示，俄軍面對烏軍強力反擊下，正從烏北部哈爾科夫（Kharkiv）地區撤出，但又在加強於烏東的攻擊，想以此瓦解烏軍的防禦。

・俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5月14日稱西方已對俄發動「全面混合戰」（total hybrid war），但國家將會通過與中國及印度等國家加深夥伴關係來抵檔。

5月16日最新消息

1726 當地時間5月16日，瑞典國會進行決定該國是否申請加入北約的辯論，在8個黨派中隻有左翼黨和環境黨持反對意見。據悉，瑞典加入北約的申請是由政府而非議會提出的。瑞典國防大臣胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）表示，將在當天做出決定，但不確定何時提交「入約」申請。



1725 班牙媒體當地時間5月16日報道稱，由於俄烏衝突導致的能源問題，西班牙政府正在向歐盟施壓，以支持建設連接該國和其他歐盟國家的天然氣管道設施，從而加強與其他歐盟國家天然氣和綠色氫能等能源的相互輸送。

1724 芬蘭總統尼尼斯托15日說，芬蘭將向北約提出加入申請，俄羅斯對芬蘭加入北約的反應比預計的克制。俄方對此表示，放棄傳統的軍事中立政策是一個錯誤，芬蘭的安全沒有受到威脅，芬蘭外交政策的變化可能對多年來本著睦鄰合作精神建立的俄芬關係產生負面影響。

1723歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在歐盟成員國外長會議之前表示，歐方深切關注烏克蘭局勢對世界經濟造成的影響，認為世界處在嚴重經濟危機的邊緣。

1722 俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基表示，發動「代理戰爭」，其中包括西方向烏克蘭供應武器，不會阻礙俄羅斯完成特別軍事行動，並實現既定目標。

1721 當地時間16日，烏克蘭農業政策和糧食部長稱，烏克蘭目前已燃料不足。俄羅斯和白俄羅斯的燃料供應中斷後，烏克蘭還沒有準備好大規模從羅馬尼亞和波蘭購買燃料。烏克蘭政府表示，將在近幾周內解決問題，但前提條件是前線局勢穩定和燃料基礎設施得到保障。

1720 德國外長貝爾伯克：不認為歐盟對俄羅斯的下一個制裁方案會在今天達成一致。但相信歐盟會在未來幾天找到解決方案。

1517 俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）表示，芬蘭和瑞典加入北約的舉動將是一個具有深遠影響的錯誤。他指，如果兩國加入北約，軍事緊張局勢的整體水平將會增加，而地區可預測性將會降低。

1321 土耳其《自由報》（Hurriyet）引述瑞典外交大臣林德（Ann Linde）稱，瑞典代表團即將前往安卡拉討論申請加入北約的問題。

1020 芬蘭和瑞典5月15日就申請加入北約事宜在德國柏林與其他北約成員國展開對話。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）15日讚揚芬蘭的調解態度，但批評瑞典在會談中發表挑釁性言論。

恰武什奧盧15日在柏林舉行的北約外長非正式會議期間說：「不幸的是，瑞典外長的言論不具建設性。她繼續發表挑釁性言論。」恰武什奧盧讚揚芬蘭在會談上採取更加和解的語氣，認為芬蘭非常尊重安卡拉所關切的問題，但看不到瑞典有同樣的態度。

0913 北約和美國均表示，相信土耳其不會阻止芬蘭和瑞典加入北約軍事聯盟。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，「我相信我們將可以某種方式，解決土耳其表達的擔憂。」美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦贊同斯托爾滕貝格的說法，稱「非常有信心我們將就此事達成共識」，並補充說北約是一個能夠對話的地方。

0500俄羅斯聯邦委員會國防和安全委員會主席邦達列夫於社交媒體表示，如芬蘭加入北約後在鄰近俄羅斯地區部署進攻性武器，俄羅斯將增加邊境地區部隊，加強邊防，又強調俄羅斯安全不會受到威脅。

0400 土耳其就接受芬蘭與瑞典申入北約提出要求。加入北約須獲30個成員國一致同意，但成員國之一的土耳其表示憂慮。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）稱不能正面看待芬瑞「入會」，因他指兩國支持庫爾德工作黨（土耳其視該黨為恐怖組織）。

該國外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）稱芬瑞須解除對土耳其的國防產品出口禁令。他稱土耳其立場明確，而這些條件並非威脅，該國亦從未反對北約開放政策。

0029 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）會在17及18日訪晤瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）。

0027 芬蘭政府的正式決定將需交予國會在當地時間16日表決通過。而瑞典的政府也會在同日批准有關申請，為兩國聯合申入北約鋪路。

0025 英媒認為，兩國加入北約是俄羅斯侵烏其中一個最重要及影響深遠的後果。這將改變北歐的安全狀況，以及令北約更易對波羅的海的國家給予保護。北約與俄羅斯「共享」的邊界亦會長逾一倍，會令俄羅斯備感威脅。

0023 芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說：「我們不能再相信靠我們自己的力量在俄羅斯旁邊會有一個和平的未來。這就是我們做出加入北約的決定的原因：這是一種和平行動，以確保芬蘭未來不會再有戰爭。」

0022 芬蘭總統尼尼斯托稱這是「歷史性的一天，一個時代的開始。」

0000 芬蘭及瑞典加入將使北約與俄羅斯的邊界增加一倍，對歐洲的地緣政治構成永久性的改變，也成為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）揮軍烏克蘭的巨大意外後果。

0000 瑞典總理安德松（Magdalena Andersson）所屬社會民主黨（Social Democrats）是瑞典執政黨過去這週進行黨內辯論，探討是否放棄該國長期以來反對加入北約的立場。最終社民黨在香港時間15日晚上公布，支持瑞典申請加入北約。

0000 北約外長在德國柏林舉行非正式會議，而芬蘭和瑞典則採取行動加入以美國為首的軍事聯盟。芬蘭領導人已宣布，儘管俄羅斯威脅可能報復，他們仍將尋求北約成員的資格，等待國會批准。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）和芬蘭總理馬林（Sanna Marin）2022年5月15日在赫爾辛基出席記者會，宣布芬蘭的國安政策決定，兩人稱芬蘭總統和政府外交與安全政策部長級委員會批准芬蘭加入北約（NATO）的申請。芬蘭國會16日開會審議芬蘭加入北約的申請。（AP）

回顧5月15日時局：