烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：將退出波羅的海國家理事會

俄烏戰事在5月17日踏入第83天。聯合國數據顯示，截至5月15日午夜，戰爭中已有3,668名平民喪生、傷者人數3,896人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・ 瑞典正式宣布將申請加入北約，料在明日或後日「入紙」，將與芬蘭同步。

・克里姆林宮回應瑞典及芬蘭申入北約一事，稱正密切關注，並相信它們入盟對加強歐洲安全架構沒幫助。俄羅斯總統普京（又譯作普丁）稱，北約擴將對俄來說是問題。

・歐盟委員會傳起草方案，確認歐盟國家的企業如何在不違反對俄制裁下，就購買俄羅斯天然氣費用付款。

・俄羅斯將退出波羅的海國家理事會。

5月17日最新消息

2143 美國白宮指，芬蘭總統尼尼斯托和瑞典首相安德松5月19日將在白宮與美國總統拜登會面。

2115 俄羅斯外交部宣布俄羅斯將退出波羅的海國家理事會（Council of the Baltic Sea States）。

俄羅斯外交部表示，波羅的海國家理事會「正在墮落」，歐盟和北約國家不願意在這個平台上進行平等的對話，西方國家為了達到自己的目的並損害俄羅斯的利益，而壟斷了這個組織。

2044 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱，與俄羅斯的和平談判已經暫停，原因是俄羅斯仍停留在刻板印象的思維模式，他稱俄羅斯不了解戰爭已不再是依照規則、俄方的計劃或時間表而行。

2039 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，在申請加入北約的議題上，他確信能夠解決與土耳其的爭拗。

2036 美聯社報道，芬蘭國會以壓倒多數批准國家申請加入北約。

2035 俄羅斯衛星通訊社報道，俄總統普京表示，圍繞烏克蘭發生的事，與西方集體無視俄羅斯不安，且鼓勵新法西斯主義的冒失政策有關。

1837 俄羅斯衛星通訊社報道，據俄外交部消息，俄方決定驅逐芬蘭駐俄羅斯使館的兩名人員，以回應俄外交官遭到驅逐。

1607 瑞典電視台報道，瑞典外相林德（Ann Linde）正式簽署了該國加入北約的申請。

林德表示瑞典將與芬蘭一起遞交加入北約申請，預計瑞典成為北約成員最多需要一年時間。

1420 俄羅斯衛星通訊社報道，伊朗外交部表示政府擬恢復在莫斯科與基輔間斡旋，以及為解決衝突作出的努力。該部門稱烏克蘭局勢不會破壞莫斯科和德黑蘭之間的戰略關係，將努力利用與俄羅斯的關係來解決烏克蘭衝突。

1212 歐盟成員國5月16日未能就第六輪針對俄羅斯的制裁措施達成共識，因匈牙利反對禁止進口俄羅斯石油的措施。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，匈牙利基於經濟憂慮，而非政治憂慮來提出其論點。

1120 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）5月16日表示，若芬蘭和瑞典加入北約，不會對俄構成直接威脅，但警告北約不要將武器運入兩國領土。

0851 土耳其總統埃爾多安表示，對於瑞典和芬蘭加入北約的問題，「我們不會同意。否則北約不再是一個安全組織，而成為一個有許多恐怖分子代表的地方。我不會說同意，沒有冒犯（他們）。」

0730 烏克蘭國防部證實，超過260名烏克蘭士兵已經由亞速鋼鐵廠撤離。烏克蘭總統澤連斯基表示，鋼鐵廠的守軍傷員正接受援助，希望盡力拯救更多生命。

0605俄羅斯外交部發聲明，指瑞典加入北約將對北歐乃至整個歐洲大陸的安全造成重大損害。

0530 俄羅斯國防部表示，俄軍過去24小時從頓涅茨克共和國和盧甘斯卡共和國以及烏克蘭危險地區疏散了13213人，包括1543名兒童。

0027 英國天空新聞引述哈爾科夫州州長宣布，當地烏軍已到達俄烏邊界。這意味着烏軍已將俄軍推回俄羅斯境內。

此前，烏克蘭國防部發布一段影片，據稱烏軍抵達兩國邊界。

分析人士說，烏軍的反攻意味着俄羅斯的後方補給線受損，

0023 集體安全條約組織（CSTO）首腦峰會在俄羅斯莫斯科召開。俄羅斯總統普京、哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）等成員國領導人出席會議。

盧卡申科表示，西方正在對白俄羅斯和俄羅斯發動全面的混合戰爭。盧卡申科提及芬蘭和瑞典謀求加入北約，西方加大在地區的軍事存在，發展軍事設施，以及在臨近白俄羅斯的地區進行軍演，比如19個國家開展的「2022歐洲衛士」軍演。

盧卡申科還表示，俄白軍事合作以及組織內的軍事合作是為邊界地區緊張局勢降溫的穩定器。

0000 當地時間5月16日15時，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）和溫和黨（Moderaterna）主席克里斯特松（Ulf Kristersson）舉行聯合新聞發布會。她稱經國會辯論，瑞典政府將申請加入北約。

當日，瑞典議會舉行辯論，決定該國是否申請加入北約。在8個黨派中只有左翼黨和環境黨持反對意見。瑞典申請加入北約的決定是由政府而非國會做出，因此16日的辯論沒有進行投票。

0000 美國連鎖快餐廳麥當勞宣布撤出已營運32年的俄羅斯市場，稱已尋求買家接手。它稱撤出計劃將令公司承擔12至14億美元費用。公司聲明稱俄烏戰事造成人道主義危機，以及難以預測的經營環境惡化，意味公司已無法繼續在俄羅斯經營業務，相關的做法亦不符合麥當勞的價值觀。它在3月宣布關閉在俄850間的分店。

0000 俄羅斯總統普京早前稱，俄羅斯與芬蘭和瑞典之間沒衝突，但北約擴張對俄羅斯來說是問題，若芬瑞領土擴建軍事基礎設施，俄羅斯將採取必要的回應。

回顧5月16日時局：