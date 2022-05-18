持續更新｜梅德韋傑夫：俄羅斯不允許第三次世界大戰爆發

俄烏戰事在5月18日踏入第84天。聯合國數據顯示，截至5月15日午夜，戰爭中已有3,668名平民喪生、傷者人數3,896人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・ 瑞典外相林德（Ann Linde）正式簽署該國加入北約的申請，她表示瑞典將與芬蘭一起遞交加入北約申請。

・據俄方稱，已有逾265名烏士兵離開馬里烏波爾亞速鋼鐵廠及投降，當中有51人嚴重受傷。

・歐盟委員會傳起草方案，確認歐盟國家的企業如何在不違反對俄制裁下，就購買俄羅斯天然氣費用付款。

・俄羅斯將退出波羅的海國家理事會。

5月18日最新消息

1206 俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫稱，俄羅斯不會允許第三次世界大戰爆發，但若受到襲擊，已準備好以相應方式回應。

1059 澳洲外交與貿易部網站發布消息，澳洲政府將一些俄羅斯的記者和公職人員列入制裁名單，包括《今日俄羅斯》國際通訊社總裁、俄聯邦安全局第一副局長、RT總裁等。

0938 彭博社引述消息人士稱，土耳其要求為批准瑞典和芬蘭加入北約，需將土方納入供應最新型F-35戰機計劃，以及取消美國對因購買俄羅斯S-400防空系統的制裁。

美國國務院發言人普賴斯稱，土耳其未提出過任何具體要求作為對支持芬蘭和瑞典加入北約申請的交換。

0625 彭博社報道，俄羅斯向美國債券持有人支付的期限臨近，拜登政府計劃封鎖莫斯科的償還能力，導致俄羅斯進一步邁向債務違約。一名華府官員表示，有關計劃仍在考慮之中，強調正研究以一切方式向俄羅斯總統普京施壓。

0615 澤連斯基發表每日講話，稱與國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）通話，討論如何加快向烏克蘭提供經濟援助及將來合作方向。他亦表示與歐盟研究第六輪制裁俄羅斯的內容，強調石油禁運必須包括在內，稱措施符合烏克蘭甚至整個歐洲的利益。

他提到軍方及情報官員已經開始展開拯救亞速鋼鐵廠內士兵的行動，但有關工作需要謹慎和及時。基輔方面同時會在其他烏克蘭的利益問題上，繼續維持最大外交活動。澤連斯基又談及俄軍在東部頓巴斯等地的攻勢未有緩和，不過他保證政府會以一切方法保障國家領土及民眾生命。

0503 國際刑事法庭宣布派遣42人到烏克蘭，調查當地戰爭罪行的案件，當局指團隊規模是史上最大，當中包括調查人員、鑑證專家及支援職工等。他們會在當地收集證據，加強在將來案件受理的機會。

0456 烏克蘭官員表示，俄軍攻擊東部頓涅茨克（Donetsk）地區，造成7名平民喪生。

0426 俄羅斯外長拉夫羅夫指，中國、印度及其他新興國家不會接受接受西方國家強加的「順從的啞巴」角色。

0423 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）訪問捷克時稱，奧地利的歷史與芬蘭及瑞典不同，因此維也納方面會維持軍事中立，但強調該國作為歐盟成員，當局會繼續容許向烏克蘭提供軍備和制裁俄羅斯。

0257 瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）表示與芬蘭一同於18日正式申請成為北約成員國，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱會與該兩國駐北約大使會面。

0247 歐盟委員會（European Commission）更新指引，表明歐盟國家和企業假如在俄羅斯銀行開設盧布戶口支付進口天然氣費用，將違反歐盟制裁俄羅斯的規定。

0245 法國康城影展（Cannes Film Festival）開幕，澤連斯基發表講話，以經典電影《現代啟示錄》（Apocalypse Now）及《大獨裁者》（The Great Dictator）與烏克蘭的現況比較。他呼籲大家需要新的差利卓別靈（Charlie Chaplin），在當代電影展示不應沉默的態度，指被奪走的權力最終都會還政於民。

0134 法國愛麗舍宮發表聲明，指總統馬克龍向澤連斯基承諾，法國會增加向烏克蘭供應軍備，並準備提供額外需要。

0108 世衛（WHO）指俄烏戰爭爆發至今，證實烏克境內發生226宗針對醫療系統的攻擊，導致最少75死59傷，因此認為有需要調查事件，強調醫護人員不應在刀鋒邊緣下工作。

0100 烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍通話，討論新一輪對俄羅斯制裁、出口烏克蘭農產品、俄烏談判前景，以及烏克蘭申請成為歐盟國家等議題。

0000 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，如果俄軍入侵烏克蘭至今喪失15%兵力的消息屬實，其損兵折將率將是入侵一個國家軍隊的世界紀錄。他強調歐盟不會容許烏克蘭缺乏軍備。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月16日，一名男子在頓涅茨克地區踏單車，途經一部被炸毀的汽車。（AP）

回顧5月17日時局：