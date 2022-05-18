持續更新｜法國承諾向烏克蘭增加軍備　瑞典芬蘭擬一同加入北約

俄烏戰事在5月18日踏入第84天。聯合國數據顯示，截至5月15日午夜，戰爭中已有3,668名平民喪生、傷者人數3,896人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・ 瑞典外相林德（Ann Linde）正式簽署該國加入北約的申請，她表示瑞典將與芬蘭一起遞交加入北約申請。

・據俄方稱，已有逾265名烏士兵離開馬里烏波爾亞速鋼鐵廠及投降，當中有51人嚴重受傷。

・歐盟委員會傳起草方案，確認歐盟國家的企業如何在不違反對俄制裁下，就購買俄羅斯天然氣費用付款。

・俄羅斯將退出波羅的海國家理事會。

5月18日最新消息

0257 瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）表示與芬蘭一同於18日正式申請成為北約成員國，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱會與該兩國駐北約大使會面。

0247 歐盟委員會（European Commission）更新指引，表明歐盟國家和企業假如在俄羅斯銀行開設盧布戶口支付進口天然氣費用，將違反歐盟制裁俄羅斯的規定。

0245 法國康城影展（Cannes Film Festival）開幕，澤連斯基發表講話，以經典電影《現代啟示錄》（Apocalypse Now）及《大獨裁者》（The Great Dictator）與烏克蘭的現況比較。他呼籲大家需要新的差利卓別靈（Charlie Chaplin），在當代電影展示不應沉默的態度，指被奪走的權力最終都會還政於民。

0134 法國愛麗舍宮發表聲明，指總統馬克龍向澤連斯基承諾，法國會增加向烏克蘭供應軍備，並準備提供額外需要。

0108 世衛（WHO）指俄烏戰爭爆發至今，證實烏克境內發生226宗針對醫療系統的攻擊，導致最少75死59傷，因此認為有需要調查事件，強調醫護人員不應在刀鋒邊緣下工作。

0100 烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍通話，討論新一輪對俄羅斯制裁、出口烏克蘭農產品、俄烏談判前景，以及烏克蘭申請成為歐盟國家等議題。

0000 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，如果俄軍入侵烏克蘭至今喪失15%兵力的消息屬實，其損兵折將率將是入侵一個國家軍隊的世界紀錄。他強調歐盟不會容許烏克蘭缺乏軍備。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月16日，一名男子在頓涅茨克地區踏單車，途經一部被炸毀的汽車。（AP）

回顧5月17日時局：