烏克蘭．持續更新｜法國承諾向烏克蘭增加提供軍備

俄烏戰事在5月18日踏入第84天。聯合國數據顯示，截至5月15日午夜，戰爭中已有3,668名平民喪生、傷者人數3,896人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・ 瑞典外相林德（Ann Linde）正式簽署該國加入北約的申請，她表示瑞典將與芬蘭一起遞交加入北約申請。

・據俄方稱，已有逾265名烏士兵離開馬里烏波爾亞速鋼鐵廠及投降，當中有51人嚴重受傷。

・歐盟委員會傳起草方案，確認歐盟國家的企業如何在不違反對俄制裁下，就購買俄羅斯天然氣費用付款。

・俄羅斯將退出波羅的海國家理事會。

5月18日最新消息

0134 法國愛麗舍宮發表聲明，指總統馬克龍向澤連斯基承諾，法國會增加向烏克蘭供應軍備，並準備提供額外需要。

0108 世衛（WHO）指俄烏戰爭爆發至今，證實烏克境內發生226宗針對醫療系統的攻擊，導致最少75死59傷，因此認為有需要調查事件，強調醫護人員不應在刀鋒邊緣下工作。

0100 烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍通話，討論新一輪對俄羅斯制裁、出口烏克蘭農產品、俄烏談判前景，以及烏克蘭申請成為歐盟國家等議題。

0000 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，如果俄軍入侵烏克蘭至今喪失15%兵力的消息屬實，其損兵折將率將是入侵一個國家軍隊的世界紀錄。他強調歐盟不會容許烏克蘭缺乏軍備。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月16日，一名男子在頓涅茨克地區踏單車，途經一部被炸毀的汽車。（AP）

回顧5月17日時局：