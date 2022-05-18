美國起訴賭場大亨永利指其未登記為中國代理人　北京：渲染威脅論

撰文：成依華
出版：更新：

美國司法部5月17日起訴賭場大亨、永利度假村集團創辦人兼前主席史提夫·永利（Steve Wynn），指控他曾為中國政府做說客，遊說前屆特朗普（Donald Trump）政府，但未有登記為代理人，違反《外國代理人登記法》。
史提夫·永利透過律師否認指控。中國外交部則回應稱，美方相關舉動純屬捕風捉影，刻意渲染「中國威脅論」。

美國司法部指控史提夫·永利為保護自己在澳門的生意利益，2017年曾為中國政府官員做說客，遊說特朗普及其政府，要求美方取消一名在美國尋求政治庇護中國公民的簽證，此事最終未有成功。

美國司法部聲明未有公開該中國公民的名字，但《華爾街日報》指，該人為流亡美國的中國商人郭文貴。

司法部又稱過去4年曾多次要求史提夫·永利登記為外國代理人，但對方拒絕。

圖為史提夫·永利2017年7月26日到訪美國白宮（Getty）

史提夫·永利：未做過中國代理人

史提夫·永利透過律師代表發聲明否認指控，稱他從未擔任過中國政府的代理人，沒有義務去登記。

中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會回應稱，美方相關舉動純屬捕風捉影，刻意渲染「中國威脅論」，中方一貫堅持在互相尊重，互不干涉內政等原則基礎上，發展同其他國家關係，「我們希望美方摒棄冷戰零和思維，停止動輒拿中國說事，向中國潑髒水」。

美國女子稱上世紀70年代遭賭場大亨永利性侵　因姦成孕誕下女兒性侵指控困擾　史提夫永利辭任永利渡假村總裁及董事會主席職務賭業大亨永利被揭多宗性醜聞　辭任共和黨全國委員會財務主席
美國
郭文貴
中國外交
中國外交部
你可能感興趣