美國起訴賭場大亨永利指其未登記為中國代理人　北京：渲染威脅論

美國司法部5月17日起訴賭場大亨、永利度假村集團創辦人兼前主席史提夫·永利（Steve Wynn），指控他曾為中國政府做說客，遊說前屆特朗普（Donald Trump）政府，但未有登記為代理人，違反《外國代理人登記法》。

史提夫·永利透過律師否認指控。中國外交部則回應稱，美方相關舉動純屬捕風捉影，刻意渲染「中國威脅論」。



美國司法部指控史提夫·永利為保護自己在澳門的生意利益，2017年曾為中國政府官員做說客，遊說特朗普及其政府，要求美方取消一名在美國尋求政治庇護中國公民的簽證，此事最終未有成功。

美國司法部聲明未有公開該中國公民的名字，但《華爾街日報》指，該人為流亡美國的中國商人郭文貴。

司法部又稱過去4年曾多次要求史提夫·永利登記為外國代理人，但對方拒絕。

圖為史提夫·永利2017年7月26日到訪美國白宮（Getty）

史提夫·永利：未做過中國代理人

史提夫·永利透過律師代表發聲明否認指控，稱他從未擔任過中國政府的代理人，沒有義務去登記。

中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會回應稱，美方相關舉動純屬捕風捉影，刻意渲染「中國威脅論」，中方一貫堅持在互相尊重，互不干涉內政等原則基礎上，發展同其他國家關係，「我們希望美方摒棄冷戰零和思維，停止動輒拿中國說事，向中國潑髒水」。