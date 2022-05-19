烏克蘭．持續更新｜克羅地亞總統擬阻止芬蘭瑞典加入北約

俄烏戰事在5月19日踏入第85天。聯合國數據顯示，截至5月16日午夜，戰爭中已有3,752名平民喪生、傷者人數4,062人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・芬蘭及瑞典正式提交加入北約申請書。土耳其呼籲北約盟國尊重安卡拉政府在此議題上的「關注」。

・俄羅斯驅逐西班牙、法國和意大利的多名駐俄外交官。

・歐盟委員會傳起草方案，確認歐盟國家的企業如何在不違反對俄制裁下，就購買俄羅斯天然氣費用付款。

5月19日最新消息

0149 Google表示其俄羅斯子公司因為其當地銀行帳戶遭俄羅斯政府凍結，導致無法向員工及供應商支付費用，於是入稟申請破產。

0142 克羅地亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanović）在是否支持芬蘭及瑞典加入北約等問題上，與總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）出現分歧，美聯社報道指，米蘭諾維奇有意仿傚土耳其，阻止該兩國成為北約成員國。

0133 俄羅斯外交部宣布關閉加拿大廣播公司（CBC）駐莫斯科分部，撤銷該台駐俄羅斯的記者認證及簽證，指這是對加拿大封殺《今日俄羅斯》（RT）的報復措施。

0124 美國相隔三個月之後，重開駐烏克蘭基輔的大使館。

0015 俄羅斯財政部的初步數據顯示，該國在今年首四個月的國防開支為1.7萬億盧布，佔2022年預算接近一半，其中在4月，俄羅斯在軍事方面花了6280億盧布，比去年同期急增128%。

0006 美國總統拜登（Joe Biden）表示，如果芬蘭及瑞典申請加入北約期間遭遇「侵略情況」，華府就會與該兩國合作應對。

0000 芬蘭國防部宣布，該國將聯同瑞典採購反坦克武器及突擊步槍、霰彈槍等手提槍械。

烏克蘭：圖為2022年5月16日，烏克蘭哈爾科夫一名居民的房屋被砲擊破壞，他拿鏟子清理瓦礫。（AP）

回顧5月18日時局：